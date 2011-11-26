جنایت مرد شیشه ای

سرهنگ سیروس حیدری رییس پلیس آگاهی استان فارس در تشریح این ماجرا به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته ماموران پلیس آگاهی از قتل مرد جوانی در اطراف شیراز باخبر شدند ماموران پس از حضور در محل دریافتند مقتول به نام علی 45 ساله با ضربه های کارد از پا درآمده است.عامل جنایت پس از قتل مرد 45 ساله تلفن همراه و موتوسیکلت او را به سرقت برده بود. در ادامه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تیمی از ماموران تحقیقات در این رابطه را آغاز کردند

وی افزود: پس از تجسس های گسترده ماموران یکی از دوستان مقتول را سوار بر موتوسیکلت او شناسایی و دستگیر کردند.او در بازجویی ها منکر هرگونه اطلاعی از قتل شد و گفت: موتوسیکلت را از مرد ناشناسی خریده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس تاکید کرد:کارآگاهان که متوجه تناقض گویی های متهم شده بودند به بازجویی ها ادامه دادند تا اینکه مرد معتاد لب به اعتراف گشود و گفت: بعد از مصرف ماده مخدر شیشه دچار توهم شده و دوست خود را با کارد از پا درآوردم. بعد هم با سرقت موتوسیکلت و تلفن همراه او گریختم. قصد کشتن او را نداشتم اما توهم مصرف مواد مخدر مرا مجبور به این جنایت کرد.

سرهنگ حیدری خاطر نشان کرد، مرد جنایتکار پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی روانه زندان شد.



