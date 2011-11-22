مردانی به مهر خبر داد: جدیدترین فراخوان جذب هیئت علمی از 15آذرماه/ پذیرفته نشدگان ثبت نام کنند

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمان ثبت نام در فراخوان دوم جذب هیئت علمی دانشگاهها را اعلام کرد و گفت: متقاضیان می توانند از 15 آذرماه در دومین فراخوان جذب هیئت علمی امسال ثبت نام کنند.