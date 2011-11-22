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۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۰

مردانی به مهر خبر داد:

جدیدترین فراخوان جذب هیئت علمی از 15آذرماه/ پذیرفته نشدگان ثبت نام کنند

جدیدترین فراخوان جذب هیئت علمی از 15آذرماه/ پذیرفته نشدگان ثبت نام کنند

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمان ثبت نام در فراخوان دوم جذب هیئت علمی دانشگاهها را اعلام کرد و گفت: متقاضیان می توانند از 15 آذرماه در دومین فراخوان جذب هیئت علمی امسال ثبت نام کنند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان آغاز فراخوان دوم جذب هیئت علمی را 15 آذرماه اعلام کرد و گفت: متقاضیان می توانند از 15 آذرماه برای دومین فراخوان جذب ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: در صورتیکه دانشگاهها نیازهای مراحل بعدی را روی سایت بارگذاری کنند از 15 بهمن ماه اطلاعات را از طریق سایت در اختیار دانشگاهها قرار می دهیم.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: دانشگاهها با فراغ بال بیشتری امکان قرار دادن نیازهایشان برای جذب را بر روی سایت دارند.

به گفته مردانی، متقاضیانی که در مرحله شهریورماه جذب نمی شوند یا بنا به دلایلی در اولویت جذب قرار نمی گیرند می توانند در فراخوان بهمن ماه شرکت کنند.
 

کد مطلب 1466052

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