آداب و رسوم محلی ایران بهترین بانک سوژه برای تولید مستند است

مرتضی مطوری برنده لوح افتخار و جایزه نقدی ده میلیون ریالی جشنواره سینما حقیقت که با مستند "القهوه" در این جشنواره شرکت کرده بود، در این باره به خبرنگار مهر گفت: جشنواره سینما حقیقت باعث میشود تا فیلمسازان، نگاه جدیدی به فیلم مستند داشته و ظرفیتهای آن را کشف کنند.
وی که این موفقیت را در بخش مستندهای قوم شناسی کسب کرده، بیان کرد: نگاه حرفهای به سینمای مستند، دستاورد بزرگ جشنواره سینما حقیقت است و امیدوارم که در کنار آن، سیاست جوانگرایی نیز در دستور کار مسئولین جشنواره قرار بگیرد.
این مستندساز ادامه داد: از این دست جشنوارهها در ایران کم داریم و به نظر من وجود این جشنواره در کشور ما ضروری است، چرا که امروزه به سینمای مستند، طور دیگری نگاه میشود و جهانیان، رویکرد متفاوتی به سینمای مستند دارند و ما نیز نباید از این قاعده مستثنی باشیم.
وی استفاده از قابلیت های هنرمندان استانی را در تولید مستند خواستار شد و افزود: مستند سازان استانی در حال حاضر توانایی بالایی دارند و میتوانند تاثیر گذار باشند.
مطوری راهاندازی شبکه مستند در صدا و سیما را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر مستند های فاخری در مراکز استانها تولید شده است که قابلیت پخش از شبکههای سراسری و بینالمللی را دارد که امیدوارم مدیران ارشد سازمان صدا و سیما از این اتفاق بسیار بزرگ حمایت کنند تا مستند سازان بتوانند به فعالیتهایشان در استانها ادامه بدهند.
وی تصریح کرد: آثار مستند هم میتواند مخاطب عام داشته باشد، به همین دلیل تلویزیون میتواند چنین امکانی را فراهم کند تا مخاطبان عام هم بتوانند از دیدن مستند لذت ببرند.
مطوری درباره موضوع این مستند گفت: در مستند "القهوه" به آداب و سنن اعراب خوزستان درباره خوردن قهوه پرداختیم. در واقع اعراب برای خوردن قهوه مراسمهای خاصی دارند و با اعتقاد و باورهایی که دارند آن را انجام میدهند. به همین دلیل ما در این مستند به این مراسم در خوزستان پرداختیم.
وی در پایان تاکید کرد: آداب و رسوم محلی بانک سوژه برای تولید مستندهای متنوع است و باید از این قابلیت به بهترین شکل استفاده کنیم.
عواملی که در تولید مستند "القهوه"همکاری داشتند، عبارتند از تهیهکننده: نعیم سخراوی، طراح: مرتضی مطوری، تصویربردار: سیدحمید موسوی، صدابردار: علیرضا شیرالی و تدوین: علیرضا حاجیپور.
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