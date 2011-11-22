احد بیوته تهیه‌کننده مستند "عروسی عشایر" که موفق شد تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه مدت را برای تهیه فیلم "عروسی عشایر" به کارگردانی حسن قهرمانی دریافت کند، به خبرنگار مهر گفت: محق این مستند نیز خودم بودم. من یکی از فرزندان عشایر هستم که در لابه لای فرهنگ ناب و غنی ایل شاهسون منطقه مغان از دوران کودکی بزرگ شده‌ام. به همین دلیل بزرگترین دغدغه‌ام همیشه فراموش کردن آداب و رسوم پدرانمان بوده است.

وی در ادامه افزود: عشایر یادآور ایستادگی و مقاومت، سادگی، زیبایی رنگ‌ها و ... است. بنابراین می‌توان مستندهای جذابی از عشایر ساخت، چرا که حرف‌های ناگفته بسیاری وجود دارد و می‌توان مستندهای جذابی در این باره ساخت.

این تهیه‌کننده بیان کرد: من با کمک عوامل دلسوز و زحمتکش مستند "عروسی عشایر" را تهیه کردم و سعی کردیم گوشه‌ای

کوچک اززیبایی‌های عشایر استان اردبیل را به تصویر بکشیم. اگر زحمات دوستان نبود، ما نمی‌توانستیم تندیس و لوح تقدیر جشنواره سینما حقیقت را کسب کنیم.

بیوته در ادامه افزود: اگر مستند "عروسی عشایر" به نظر صاحب‌نظران خوب بوده، دلیل‌اش این است که وقتی زیبایی‌هایی را به تصویر بکشیم که به دست فراموشی سپرده شده، قطعاً جذاب خواهد بود. این زیبایی‌ها وعظمت غنای فرهنگ بومیان ریشه در نهاد و اصل وجودمان دارد.

وی عنوان کرد: هرچه ازخودمان دور شویم تشنه وجود خودمان خواهیم بود و خیلی لذتبخش است خودمان را با زیبایی‌های بومیمان را بشناسیم. فیلم "عروسی عشایر" گوشه‌ای کوچک از آن زیبایی‌های مردمان خطه سرسبز سبلان و خاک زرخیز عشایر مغان است که تا به حال نیر سعی در نگهداری آن را دارند، ولی افسوس که تمدن اگر یک چیز می‌دهد، ده‌ها چیز دیگر از ما می‌گیرد.

این تهیه‌کننده اشاره کرد: ما با ساخت مستند "عروسی عشایر" تلاش کردیم با این اثر یادگاری به جا بگذاریم که تصویرگر زوایای زندگی بومی عشایر ایل شاهسون باشد. گرچه تولید مستند سختی‌های خودش را دارد، اما وقتی فرد عاشق کارش باشد، مسلماً می‌تواند سختی‌ها را به جان بخرد.