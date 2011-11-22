به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف آرمودلی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران، انرژی خورشیدی و زمین گرمایی (ژئوترمال) را دو منبع جایگزین سوختهای فسیلی نام برد و افزود: میزان انرژی خورشیدی که در هر ساعت به زمین می رسد چندین برابر میزان مصرف انرژی است که انسان در طول سال استفاده می کند از این رو با استفاده از سامانه های فتوولتائیک می توان انرژی های تجدید پذیر را جایگزین سوختهای فسیلی کرد.
مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران، با بیان اینکه سیستم های فتوولتائیک بدون استفاده از مکانیزمهای مکانیکی انرژی تابشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، اظهار داشت: به دلیل تبدیل مستقیم انرژی تابشی به انرژی الکتریکی، عدم ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی، قابلیت تولید در محل مصرف با توان های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده و سهولت در نصب، راه اندازی و بهره برداری و توانایی ذخیره سازی انرژی در باتری موجب شده است که استفاده از این سامانه ها در دنیا توسعه یابد.
آرمودلی خبر داد:
راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در 4استان/ نصب 2.5مگاوات سامانه فتوولتائیک
مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران گفت: ایران با توان تولید 2.5 مگاوات انرژی خورشیدی تاکنون توانسته سامانه های فتو ولتائیک را در 4 استان کشور راه اندازی کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف آرمودلی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران، انرژی خورشیدی و زمین گرمایی (ژئوترمال) را دو منبع جایگزین سوختهای فسیلی نام برد و افزود: میزان انرژی خورشیدی که در هر ساعت به زمین می رسد چندین برابر میزان مصرف انرژی است که انسان در طول سال استفاده می کند از این رو با استفاده از سامانه های فتوولتائیک می توان انرژی های تجدید پذیر را جایگزین سوختهای فسیلی کرد.
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