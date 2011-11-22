به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف آرمودلی در نشست تخصصی توسعه کاربرد انرژی خورشیدی در ایران، انرژی خورشیدی و زمین گرمایی (ژئوترمال) را دو منبع جایگزین سوختهای فسیلی نام برد و افزود: میزان انرژی خورشیدی که در هر ساعت به زمین می رسد چندین برابر میزان مصرف انرژی است که انسان در طول سال استفاده می کند از این رو با استفاده از سامانه های فتوولتائیک می توان انرژی های تجدید پذیر را جایگزین سوختهای فسیلی کرد.



مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران، با بیان اینکه سیستم های فتوولتائیک بدون استفاده از مکانیزمهای مکانیکی انرژی تابشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، اظهار داشت: به دلیل تبدیل مستقیم انرژی تابشی به انرژی الکتریکی، عدم ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی، قابلیت تولید در محل مصرف با توان های مختلف متناسب با نیاز مصرف کننده و سهولت در نصب، راه اندازی و بهره برداری و توانایی ذخیره سازی انرژی در باتری موجب شده است که استفاده از این سامانه ها در دنیا توسعه یابد.

وی کشور آلمان را پیشرو در امر استفاده از سامانه های فتوولتائیک معرفی کرد و یادآور شد: این در حالی است که ضریب ظرفیت آلمان برای تولید انرژی از انرژی خورشیدی 22 و میزان تولید انرژی 936 مگاوات در ساعت است ولی ایران با ضریب ظرفیت 20 توانایی تولید هزار و 752 مگاوات در ساعت را دارد.



آرمودلی با اشاره به وضعیت سامانه های فتوولتائیک در ایران خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه به میزان 2.5 مگاوات سامانه های فتوولتائیک در کشور نصب شود ولی تاکنون توانستیم بیش از 2 هزار و 500 کیلووات سامانه های فتوولتائیک را در کشور نصب و راه اندازی کنیم.



آرمودلی با اشاره به کاربردهای انرژی خورشیدی اضافه کرد: این انرژی دارای کاربردهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی است که از آن جمله می توان به تامین آب آشامیدنی، سامانه های آب شیرین کن ها، حمام های خورشیدی، (در خراسان) تولید انرژی الکتریکی، آبیاری مراتع و آبیاری کشاورزی و ایستگاه های مخابراتی و سیستم تغذیه کننده پرتابل اشاره کرد.



مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران از راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در برخی از نقاط کشور خبر داد و اضافه کرد: در برخی از نقاط کشور که اتصال به شبکه سراسری برق میسر نبود اقدام به راه اندازی نیروگاه های خورشیدی شد که از آن جمله می توان به نیروگاه های خورشیدی در قزوین، اردبیل، خوزستان، فارس، طالقان اشاره کرد.



وی ساخت و راه اندازی نیروگاه سهموی خطی در شیراز را از دیگر اقدامات این سازمان دانست و توضیح داد: ظرفیت تولید این نیروگاه 250 کیلووات است و طراحی و تجهیز این نیروگاه و تولید آینه های مورد نیاز آن با همکاری دانشگاه شیراز صورت گرفته است.

آرمودلی عدم پیشرفت کشور در توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر را در قیمت خرید برق فتوولتائیک دانست و افزود: از این رو دولت می تواند با استفاده از روشهای حمایتی چون خرید تضمینی انرژی الکتریکی حاصل از سامانه های فتوولتائیک با قیمت مناسب، قوانین حمایتی و تشویقی چون معافیت های مالیاتی و گمرکی و حمایت از فناوری تولید تجهیزات فتوولتائیک با رعایت استانداردهای بین المللی نسبت به توسعه سامانه های فتوولتائیک و نیروگاه های خورشیدی اقدام کند.