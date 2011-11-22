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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

باقری خبر داد:

قانون رسیدگی به خانواده شهدای پاکسازی میادین مین اجرایی می‌شود

قانون رسیدگی به خانواده شهدای پاکسازی میادین مین اجرایی می‌شود

معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از اجرایی شدن قانون رسیدگی به خانواده شهدای پاکسازی میادین مین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین باقری معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز سه شنبه در مراسم نخستین یادواره شهدای پاکسازی میادین مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی با اعلام این خبر گفت: از سه روز گذشته دستور مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید مبنی بر اجرایی شدن این قانون صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شده است کسانی که قبل از مصوب شدن این قانون در میادین مین به شهادت رسیده اند نیز مفاد این قانون شامل حال آنان نیز بشود.

باقری در ادامه با اعلام اینکه یک مرکز آموزش پیشگیری از خطرات مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی در مناطق عملیاتی راه اندازی شده است، گفت: همچنین به زودی مراکز آموزشی رسمی بین المللی پیشگیری از خطرات مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی با مرکزیت تهران راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1466086

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