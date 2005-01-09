رئيس حزب اسلامي عراق اتهامات شعلان بر ضد ايران وسوريه را بي پايه و اساس خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه " سانا" ، محسن عبدالحميد رئيس حزب اسلامي عراق كه به دمشق سفر كرده است، شب گذشته با فاروق الشرع وزير امور خارجه ديدار وگفتگو كرد.



عبدالحميد در اين ديدار اتهامات شعلان عليه دمشق و تهران را بي پايه واساس خواند كه فاقد هرگونه مدرك و برهان و ادله قانع كننده است.



عبدالحميد تاكيد كرد سوريه وعراق چون يك كشور واحد هستند و ملت ها آنها و آينده آنها نيز يكي است و با چالشهاي واحدي روبرو هستند .به گفته عبدالحميد، حزب وي مصمم است روابط قدرتمندي با همسايگان عراق بوي‍ژه ايران وسوريه برقرار كند.



عبدالحميد والشرع آخرين تحولات عراق بويژه انتخابات سراسري و راههاي كمك به عراق را درخروج از بحران ورنج كنوني بررسي كردند.



شايان ذكر است شعلان وزير افراطي دولت موقت بار ديگر سوريه و ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم كرده است و در اظهاراتي كه بيشتر به يك بلوف سياسي شبيه است تهديد كرده است صحنه درگيري ها را ازبغداد به خيابان هاي دمشق و تهران منتقل خواهد كرد گويي شعلان خود اعتراف كرده است كه رهبري عمليات تروريستي در بغداد و شهرهاي عراق را برعهده دارد واگر اراده كند ميتواند اين عملياتها را به پايتخت هاي ايران و سوريه بكشاند.



شعلان در حالي دو كشور همسايه را به جنگ تهديد كرده است كه وزارت تحت امرش هنوز نتوانسته است امنيت را در بغداد برقرار كند .



علاوي نخست وزير موقت عراق درباره اظهارات شعلان گفت : مشكلات موجود بايد از كانالهاي ديپلماتيك و نه از راه جنجالهاي رسانه اي و تبليغاتي كه هيچ كمكي به حل مشكلات نمي كند، حل و فصل شود.