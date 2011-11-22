سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس راهور تهران همانند سالهای گذشته طرح های ویژه ترافیکی را در ماه محرم اجرا می کند. این ایام یکی از سنگین ترین زمان های فعالیت پلیس راهور است به همین دلیل نیروهای راهور در این ایام در آماده باش هستند.

وی با اشاره به شناسایی نقاط دارای بار ترافیک گفت: در ایام سوگواری مناطق 6،11،12،14،15 و 20 به علت داشتن هیئت های مذهبی ثابت و حضور گسترده مردم با بار ترافیکی سنگینی روبرو می شوند که با استقرار نیرو و اجرای طرح های ترافیکی از کندی حرکت در معابر این مناطق جلوگیری کنیم.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از رصد وضعیت برپایی هیئت ها به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک خبر داد و افزود: هیئتهای ثابت هر ساله با مسئولان راهور و روسای مناطق ارتباط مستقیم و تعامل دارند. ماموران راهور قبل از ایجاد هئیت با داربست نکات لازم را به مسئولان این اماکن یادآوری کرده تا سطح سواره رو اشغال نشود و شاهد افزایش ترافیک نباشیم. ضمن اینکه هیئت ها باید داربست های خود را محکم نصب کنند تا شاهد سقوط آن روی خودروها و عابران نباشیم.

بذرافشان با بیان اینکه برای تردد هیئت های مذهبی ممنوعیت ترافیکی نداریم تاکید کرد: این هیئت ها دارای مسئول ترافیکی هستند که به تجهیزاتی همانند چراغ شبرنگ و کفگیرک مجهز است. با توجه به همکاری خوب مردم و هیئتهای مذهبی هیچگونه محدودیتی برای تردد هیئت ها در سطح شهر در نظر نمی گیریم. خوشبختانه هیچ تنشی میان رانندگان و هیئتهای مذهبی به وجود نیامده است و رانندگان نیز ترافیک ایجاد شده را تحمل می کنند.

وی در پایان با اعلام بکارگیری تیم های خودرویی، موتوری و پیاده برای اجرای طرح ترافیکی محرم تصریح کرد: در مناطقی که هیئت های شناخته شده وجود دارند علاوه بر استفاده از نیرو از تجهیزاتی مانند جرثقیل و راهبند نیز استفاده می کنیم.