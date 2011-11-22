تأخیرهایی که همه به آن عادت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه پانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس که دوشنبه شب 30 آبان در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، با حاشیه‌هایی همراه بود.

با وجود اینکه اعلام شده بود این مراسم از ساعت 18:30 برگزار می‌شود، اما با نزدیک به یک ساعت تاخیر مراسم از ساعت 19:30 آغاز شد و به نظر رسید روند اجرای برنامه را با تغییراتی نیز همراه کرد.

باغ موزه دفاع مقدس با وجود اینکه هنوز رسماً افتتاح نشده است، فضای قابل توجهی را برای حاضران در این مراسم تدارک دیده بود که این موضوع به همراه برخی ادوات جنگی در فضای بیرونی سالن به جذابیت مکان برگزاری می‌افزود.

تمام کتاب‌های برگزیده در این دوره از جشنواره در ابتدای ورودی سالن به نمایش گذاشته بود، اما به دلیل معرفی نشدن این بخش از سالن از سوی برگزارکنندگان، این آثار تقریبا از طرف حاضران دیده نشد.

حین اجرای این برنامه و برای پخش نماهنگ‌های برنامه، کارگردان با صدای بلند به اتاق فرمان دستور پخش و قطع تصاویر را می‌داد که چند بار موجب شد که حاضران در سالن با چرخش سر به دنبال صاحب صدا بگردند.

مجری برنامه که یکی از گویندگان رادیویی به شمار می‌رفت در چند نوبت به دلیل سرعت بالا در اعلام اسامی موجب حضور همزمان چندین نفر روی جایگاه شد و اهدای جوایز را با تاخیر همراه کرد. این موضوع در کنار عدم معرفی صحیح برخی اسامی از سوی وی رفته رفته بر سردی مراسم افزود.

کتاب این دوره از جشنواره به دلیل نامعلومی با وجود تاخیر دوهفته‌ای در برگزاری اختتامیه به این مراسم نرسید.

با وجود اینکه اعلام شده بود برگزیدگان جشنواره آثار حوزه دفاع مقدس هستند، در یکی از حوزه‌های داوری اثری با عنوان انقلاب اسلامی رتبه نخست را به دست آورد.

حین اجرای مراسم از حضور عکاسان در مقابل جایگاه جلوگیری می‌شد. به نظر می‌رسد این ممانعت به دلیل حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در جلسه بود.