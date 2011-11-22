دومین همایش آئین دلبری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش شامگاه دوشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم ویژه بزرگداشت مقام شامخ مرحوم حجت الاسلام سیدمحمد کوثریزاده معروف به کوثری برگزار شد و از ۸ تن از خادمان فرهنگ حسینی و عاشورایی تجلیل شد.
حجت الاسلام مرتضی وافی، دبیر ستاد تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی در سخنانی گفت: اولین دوره همایش آئین دلبری با تجلیل از مرحوم حاج ملا حسین مولوی کار خود را آغاز کرد و از ۵ نفر از خادمان فرهنگ عاشورایی تجلیل شد.
وی اظهار داشت: در اولین دوره همایش از نشان ستاد تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی رونمایی و این نشان به خادمان هر دوره اهدا خواهد شد.
وافی بیان داشت: ستاد تجلیل در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح میشود تا با هویتی مستقل به فعالیت ادامه دهد و با کمک و حمایت نهادها و با سرپرستی و نظارت سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت خود را به صورت مستمر ادامه دهد.
وافی اضافه کرد: در این مراسم از ۸ نفر از خادمان فرهنگ عاشورایی در شاخههای مختلف که از عناصر تاثیرگذار در هیئتها و تشکلهای مذهبی هستند تجلیل خواهد شد.
همچنین حجت الاسلام چهل اخترانی، از نزدیکان مرحوم حجت الاسلام کوثری در سخنانی گفت: مرحوم کوثری شبهای پنج شنبه در بیت امام (ره) و مرحوم علامه طباطبایی (ره) سخنرانی و ذکر مصیبت داشتند و این ماجرا تا ۱۵ خرداد ۴۲ ادامه داشت تا اینکه امام در ماه محرم به فیضیه آمدند و آن سخنرانی زیبا را برگزار کردند که متعاقب آن هم دستگیر شدند.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی هم ایشان مداح خصوصی امام (ره) بودند و این مرد ۵۰ سال نوکر با اخلاص امام حسین (ع) بود و هر سال محرم جمله های ایشان با عنوان یا رحمة الله الواسعه اشک مردم را سرازیر میکند.
قم - خبرگزاری مهر: دومین همایش سراسر آئین دلبری در آستانه ماه محرم الحرام در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این همایش شامگاه دوشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم ویژه بزرگداشت مقام شامخ مرحوم حجت الاسلام سیدمحمد کوثریزاده معروف به کوثری برگزار شد و از ۸ تن از خادمان فرهنگ حسینی و عاشورایی تجلیل شد.
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