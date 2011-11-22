ادامه تلاشهای ضد ایرانی اوباما/ شرکتهای ایرانی تحریم می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت : دولت "باراک اوباما" روز دوشنبه شماری از شرکتها و سازمانهای ایرانی را که از برنامه هسته ای از جمله توسعه دستگاه سانتریفیوژ و رآکتور تولید پلوتونیوم شهر اراک حمایت کرده اند، تحریم کرد.

یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت: در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، دولت اوباما در ادامه تلاشها برای فشار بیشتر علیه این کشور به نگرانی ها در خصوص فساد مالی و پولشویی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد: این در حالی است که در پی تاکید بسیاری از جمهوریخواهان و دموکراتها، وزارت خزانه داری آمریکا رسما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم نمی کند.

مقامات آمریکایی بر این باورند این اقدام جدید دولت اوباما هشداری به دولتها و تجار اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین است تا روابط خود را با بانک مرکزی قطع کرده و دیگر نفت خام از ایران تهیه نکنند.

یکی دیگر از مقامات آمریکایی نیز اعلام کرد: این اقدام به دیگر کشورهای خارجی این امکان را فراهم کرد تا به گونه ای که در بازارهای انرژی اختلال ایجاد نشود، وابستگی خود را به نفت خام ایران کم کنند.

نیویورک تایمز نیز در این رابطه می نویسد: در پی انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته ای ایران، آمریکا در پی جلب حمایتهای بین المللی برای اعمال تحریمهای جدید علیه تهران است و بیشتر تمرکز ایالات متحده بر تحریم بانک مرکزی یا فشار بیشتر بر صنعت نفت و گاز ایران است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت : اما با توجه به معاملات تجاری چین و ژاپن و خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران آمریکا مسیر دشواری را در تحریم بانک مرکزی این کشور دارد.