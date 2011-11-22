نوازندگان جوان سازهای کلاسیک تقدیر می شوند

پدرام طاهریان دبیر نخستین جشنواره رقابتی سازهای کلاسیک و عضو هیئت مدیره کانون نوازندگان سازهای کلاسیک با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف انتخاب آثار در این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت : انتخاب آثار برای حضور در این جشنواره رقابتی به دو طریق انجام شد در بخش نخست از علاقمندان برای حضور آثار خود را به صورت لوح فشرده ارسال کردند و اساتیدی چون اکبر محمدی ، مهرک صفاییه ، سیمون آیوازیان که همگی از اعضای کانون نوازندگان سازهای کلاسیک خانه موسیقی هستند به اضافه خودمن ارزیابی اولیه را انجام دادیم .

وی در ادامه افزود : برای داوری در بخش دوم به افراد و گروه هایی که پذیرفته شده بودند قطعاتی به صورت اجباری تعیین کرده و برای اجرا به پذیرفته شدگان سپردیم و هئیت داوری بخش دوم این جشنواره را با اجرای زنده نوازنده ها در تاریخ های ذکر شده به قضاوت خواهند نشست و قرار است علاوه بر داوران بخش نخست که به ارزیابی آثار اختصاص داشت ؛ گاگی بابائیان ، فریماه قوام صدری، جاوید مجلسی و علی جعفری پویان نیز بخش دوم را داوری می کنند.

دبیر نخستین جشنواره رقابتی سازهای کلاسیک در پاسخ به این سئوال که چه آثاری برای اجرا انتخاب شده است گفت : این جشنواره در دو بخش تکنوازی و گروه نوازی برگزار می شود، در بخش تکنوازی پنج ساز مانند سازهای زهی، بادی، گیتار کلاسیک و پیانو با یکدیگر رقابت می کنند و بخش دیگر نیز به گروه نوازی اختصاص دارد از همین رو برای داروی بخش دوم که برخی از قطعات را به صورت اجباری برای نوازندگان درنظر گرفته شد به این ترتیب که برای سازهای پیانو اجرای قطعاتی از شوپن، موزارت و باخ را انتخاب شد، برای اجرای قطعات موسیقی کلاسیک با سازهای زهی آثاری از باخ، موزارت ، هایدن و اشتامیتس را در نظر گرفته شد و برای گیتار کلاسیک قطعات مختلفی از دوره بارک تا معاصر انتخاب شد و همچنین اجرای قطعات برای گروه نوازی هم آزاد است.

وی در پایان افزود : رقابت در دو بخش تکنوازی و گروه نوازی برای سازهای زهی و گیتار، جمعه 4 آذرماه از ساعت 3 بعد ازظهر و رقابت سازهای بادی ، پیانو و گروه نوازی در تاریخ 5 آذرماه از ساعت 10 صبح برگزار می شود و ورود برای افراد آزاد است.