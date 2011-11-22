47 درصد اقلیم گلستان خشک و نیمه خشک است

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این وضعیت و محدودیت منابع آبی ایجاب می کند که در کنار طرح های عمرانی به کارهای فرهنگی نیز برای حفاظت از آب بپردازیم.
وی از اجرای طرح ملی دانش اموزی نجات آب ( داناب) خبر داد و گفت: در مرحله اول 75 هزار دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: این طرح برای نجات آب کشاورزی آغاز شد و دانش آموزان بیشترین تاثیر پذیری و تاثیرگذاری را خواهند داشت.
حیدریان بیان داشت: طرح داناب در مرحله اول در 700 مدرسه راهنمایی استان به اجرا درآمد.
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: 750 معلم و رابط در مرحله اول اجرای طرح داناب همکاری داشتند.
گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
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