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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

حیدریان:

47 درصد اقلیم گلستان خشک و نیمه خشک است

47 درصد اقلیم گلستان خشک و نیمه خشک است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: 48 درصد از مساحت استان اقلیم خشک و نیمه خشک است.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این وضعیت و محدودیت منابع آبی ایجاب می کند که در کنار طرح های عمرانی به کارهای فرهنگی نیز برای حفاظت از آب بپردازیم.

وی از اجرای طرح ملی دانش اموزی نجات آب ( داناب) خبر داد و گفت: در مرحله اول 75 هزار دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: این طرح برای نجات آب کشاورزی آغاز شد و دانش آموزان بیشترین تاثیر پذیری و تاثیرگذاری را خواهند داشت.

حیدریان بیان داشت: طرح داناب در مرحله اول در 700 مدرسه راهنمایی استان به اجرا درآمد.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان افزود: 750 معلم و رابط در مرحله اول اجرای طرح داناب همکاری داشتند.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1466124

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