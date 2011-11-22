به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری، شامگاه دوشنبه در همایش آئین دلبری که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد گفت: ما وظیفه داریم از کسانی که یک عمر با اخلاص درخانه اهلبیت (ع) عموما و به صورت خاص در خانه سیدالشهداء خدمت و عرض ارادت کرده و موجب نشر فرهنگ عاشورایی و مکتب اهل بیت (ع) شده‌اند تجلیل کنیم و این کمترین کاری است که صورت می‌گیرد.



وی افزود: ما قادر نیستیم آنطور که این خادمان بوده‌اند تجلیل کنیم اما باید دستگاه‌های فرهنگی و مسئولان محترم به این موضوع بها و اهمیت بدهند؛ ما توقعمان از خیلی‌ها غیر از این بود که اتفاق افتاد.



اسکندری تصریح کرد: ما از خیلی‌ها توقع داشتیم که وارد این عرصه شوند اما این اتفاق نیفتاد؛ فکر می‌کنم اگر بخواهیم این حرکت را هر ساله ادامه بدهیم نباید به چند نفر اکتفا شود و همه باید پای کار بیایند زیرا عرصهء عرصه کمی نیست و شخصیت‌ها هم کم انسانهایی نیستند.



تجلیل از مرحوم کوثری



وی اضافه کرد: مرحوم کوثری در ‌‌نهایت خضوع و خشوع و اخلاص روضه خوانی و به آن افتخار می‌کرد؛ برخی خیال می‌کنند روضه خوانی عنوان کمی است اما برخی آن را مدال افتخار می‌دانند و مرحوم کوثری هم روضه خوانی برای امام حسین (ع) را مدال افتخار برای خود می‌دانست.



مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: انتظار داریم افراد و نهادهای بیشتری به میدان بیایند و بیشتر هم نیازمند کمک‌های فکری هستیم.



اسکندری بیان داشت: ما با این محافل و مجالس ضمن تجلیل از شخصیتهای ارزشمند الگوسازی می‌کنیم؛ اگر معتقدیم خرافاتی وارد شده که باید کاری کرد یکی از این کار‌ها این است که باید مانند مرحوم کوثری آمد و محفل سیدالشهداء را برپا کرد.



وی تاکید کرد: وی در ‌‌نهایت سادگی موجب ایجاد شور در مجالس و افراد می‌شد و با لحن بسیار ساده و روحیه بسیار عالی و با اخلاص به تمام معنا در محضر علما و مراجع از زمان آیت الله بروجردی تا زمان زعامت امام (ره) این سلاله پاک فاطمه (س) چه زیبا مجلس را اداره می‌کرد که نه تنها اشک امام (ره) بلکه در و دیوار هم اشک می‌ریخت.



وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند به ساحت امام عرض ارادت کنند باید اخلاص، عشق، ایمان، محبت و سادگی را رعایت کنند و به دور از هر حاشیه‌ای که موجب وهن مجلس شود به این کار بپردازند که نمونه قابل قبول و ارائه مجلس عزاداری امام خمینی (ره) است که مرحوم کوثری روضه خوان بوده است.



تاکید بر جلوگیری از خرافات



وی تاکید کرد: روحانیت و هیئتهای مذهبی، کانون شعرا و مداحان و... همه باید تلاش کنیم تا از برخی اتفاقات که در مجالس عزاداری امام می‌افتد جلوگیری کنیم و لازمه آن این است که معرفت خود را به امام و مجالس ایشان افزایش دهیم.



اسکندری تصریح کرد: وجود برخی شائبه‌ها در برخی مجالی برای آن است که هنوز معرفت لازم برای آن افراد ایجاد نشده است و تصور می‌کنند امام (ع) هم شخصی مانند ماست در حالیکه کدام اندیشه است که می‌تواند ساحت قدسی امام (ع) را درک کند.



وی افزود: باید از همه خرافات و بدعت‌ها فاصله بگیریم و مجالسی مانند آنچه علما و مراجع عظام تقلید به عنوان سنگرداران مکتب تشیع و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌کنند برگزار کنیم و ما چنین مجالسی نیاز داریم.