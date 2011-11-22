به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری، شامگاه دوشنبه در همایش آئین دلبری که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد گفت: ما وظیفه داریم از کسانی که یک عمر با اخلاص درخانه اهلبیت (ع) عموما و به صورت خاص در خانه سیدالشهداء خدمت و عرض ارادت کرده و موجب نشر فرهنگ عاشورایی و مکتب اهل بیت (ع) شدهاند تجلیل کنیم و این کمترین کاری است که صورت میگیرد.
وی افزود: ما قادر نیستیم آنطور که این خادمان بودهاند تجلیل کنیم اما باید دستگاههای فرهنگی و مسئولان محترم به این موضوع بها و اهمیت بدهند؛ ما توقعمان از خیلیها غیر از این بود که اتفاق افتاد.
اسکندری تصریح کرد: ما از خیلیها توقع داشتیم که وارد این عرصه شوند اما این اتفاق نیفتاد؛ فکر میکنم اگر بخواهیم این حرکت را هر ساله ادامه بدهیم نباید به چند نفر اکتفا شود و همه باید پای کار بیایند زیرا عرصهء عرصه کمی نیست و شخصیتها هم کم انسانهایی نیستند.
تجلیل از مرحوم کوثری
وی اضافه کرد: مرحوم کوثری در نهایت خضوع و خشوع و اخلاص روضه خوانی و به آن افتخار میکرد؛ برخی خیال میکنند روضه خوانی عنوان کمی است اما برخی آن را مدال افتخار میدانند و مرحوم کوثری هم روضه خوانی برای امام حسین (ع) را مدال افتخار برای خود میدانست.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: انتظار داریم افراد و نهادهای بیشتری به میدان بیایند و بیشتر هم نیازمند کمکهای فکری هستیم.
اسکندری بیان داشت: ما با این محافل و مجالس ضمن تجلیل از شخصیتهای ارزشمند الگوسازی میکنیم؛ اگر معتقدیم خرافاتی وارد شده که باید کاری کرد یکی از این کارها این است که باید مانند مرحوم کوثری آمد و محفل سیدالشهداء را برپا کرد.
وی تاکید کرد: وی در نهایت سادگی موجب ایجاد شور در مجالس و افراد میشد و با لحن بسیار ساده و روحیه بسیار عالی و با اخلاص به تمام معنا در محضر علما و مراجع از زمان آیت الله بروجردی تا زمان زعامت امام (ره) این سلاله پاک فاطمه (س) چه زیبا مجلس را اداره میکرد که نه تنها اشک امام (ره) بلکه در و دیوار هم اشک میریخت.
وی ادامه داد: کسانی که میخواهند به ساحت امام عرض ارادت کنند باید اخلاص، عشق، ایمان، محبت و سادگی را رعایت کنند و به دور از هر حاشیهای که موجب وهن مجلس شود به این کار بپردازند که نمونه قابل قبول و ارائه مجلس عزاداری امام خمینی (ره) است که مرحوم کوثری روضه خوان بوده است.
تاکید بر جلوگیری از خرافات
وی تاکید کرد: روحانیت و هیئتهای مذهبی، کانون شعرا و مداحان و... همه باید تلاش کنیم تا از برخی اتفاقات که در مجالس عزاداری امام میافتد جلوگیری کنیم و لازمه آن این است که معرفت خود را به امام و مجالس ایشان افزایش دهیم.
اسکندری تصریح کرد: وجود برخی شائبهها در برخی مجالی برای آن است که هنوز معرفت لازم برای آن افراد ایجاد نشده است و تصور میکنند امام (ع) هم شخصی مانند ماست در حالیکه کدام اندیشه است که میتواند ساحت قدسی امام (ع) را درک کند.
وی افزود: باید از همه خرافات و بدعتها فاصله بگیریم و مجالسی مانند آنچه علما و مراجع عظام تقلید به عنوان سنگرداران مکتب تشیع و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میکنند برگزار کنیم و ما چنین مجالسی نیاز داریم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: مرحوم کوثری روضه خوانی را مدال افتخار میدانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری، شامگاه دوشنبه در همایش آئین دلبری که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم برگزار شد گفت: ما وظیفه داریم از کسانی که یک عمر با اخلاص درخانه اهلبیت (ع) عموما و به صورت خاص در خانه سیدالشهداء خدمت و عرض ارادت کرده و موجب نشر فرهنگ عاشورایی و مکتب اهل بیت (ع) شدهاند تجلیل کنیم و این کمترین کاری است که صورت میگیرد.
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