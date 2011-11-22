قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل هیچ ربطی به حقوق بشر نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد لاریجانی پس از پایان نشست کمیته سوم که در آن قطعنامه ای ضد ایرانی با حمایت کشورهای غربی از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و نیز حمایت رژیم صهیونیستی به تصویب رسید گفت: این قطعنامه هیچ ربطی به حقوق بشر نداشت، بلکه مانند موضوع هسته ای و ادعای بی اساس تروریسم، دور جدیدی از افزایش تخاصم های جهانی علیه ایران بود. در اوضاع کنونی که ملت های مسلمان منطقه قیام کرده اند و سران دیکتاتور را یکی پس از دیگری ساقط می کنند، غربی هایی که تا دیروز از این رژیم ها حمایت می کردند، امروز برای حقوق بشر سینه چاک می کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به سخنانش در نشست کمیته سوم مجمع عمومی گفت: مانند سال قبل در این نشست، مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را به تفصیل بیان و تاکید کردیم که اسلام، پایه حکومت ما بوده و خواهد بود.

ایران بزرگترین دموکراسی را در خاورمیانه ایجاد کرد

لاریجانی علت تعرض های غرب را مخالفت ملت ایران با دیدگاه ضد دین لیبرالیسم غربی خواند و افزود: همانطور که ملت ایران تسلیم نشد، پیام اسلام نیز در دنیا اوج گرفته است و ملت های مسلمان امروز برای این پیام تا پای جان ایستاده اند.

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدام ملت ایران در تاسیس بزرگترین دموکراسی خاورمیانه تاکید کرد : جوانان غیور ایران نقش فعال خود در ساختن تمدن آینده بشری را آغاز کرده اند و ما به این جایگاه ، سخت اعتقاد داریم و موضع اصولی ماست.

جهان گشایی غرب محکوم به شکست است

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان ترس کنونی غرب از بیداری اسلامی را طبیعی دانست و اعلام کرد: همانطور که جهان گشایی هیتلر، چنگیز و دیگر جهان خواران شکست خورد، جهان گشایی کنونی غرب نیز محکوم به شکست است.

محمد جواد لاریجانی همچنین در نشست کمیته سوم سازمان ملل نیز با انتقاد از سوء استفاده غرب از ابزارهای حقوق بشری برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری های بین المللی تاکید داشته و معتقد است این همکاری ها باید بدور از سوء استفاده قدرتها باشد.

افتخار می کنیم از غرب نمی ترسیم

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه ملتهای جهان دیگر پذیرای این قبیل روشهای مزورانه غرب نیستند، گفت: ملت ایران به نظام مردم سالار دینی خود به عنوان بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی، افتخار می کند و هرگز مرعوب اقدامات خصمانه کشورهای غربی نخواهد شد.

دبیر ستادحقوق بشر کشورمان حضور آمریکا و اسرائیل در میان کشورهای امضا کننده قطعنامه کمتیه سوم سازمان ملل را دلیلی برفضاحت و رسوا بودن آن دانست و گفت: عمده کشورهایی که بانی این قطعنامه ضد ایرانی بوده اند سوابق سیاه و کارنامه ای ننگین در این حوزه دارند.

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: به ده ها هزار انسان بیگناهی که در افغانستان یا عراق به اسم مبارزه با تروریسم کشته شده اند نگاه کنید و یا به سوابق سیاهی که آمریکایی ها در زندان های گوآنتانامو، ابوغریب و زندان های مخفی دیگرشان در سراسر دنیا دارند توجه کنید و یا اسرائیل را که دستش به خون فلسطینیان آلوده است را در نظر بگیرد این ها کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند و علیه ما قطعنامه ارائه می کنند.

سازمان ملل پناهگاه مظلومان نیست

مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضعف شدید سازمان ملل برای دور نگه داشتن مکانیزم های خود از سوء استفاده های قدرت های بزرگ جهانی تصریح کرد : سازمان ملل تا رسیدن به نقطه ایده آل که پناهگاه واقعی همه ملت های جهان باشد بسیار فاصله دارد و اکنون بسیار ضعیف است.

لاریجانی سپس با انتقاد از شخص بان کی مون گفت : ضعف سازمان ملل در دوره ریاست آقای بان کی مون به بالاترین درجه خود رسیده است و این ضعف تا حدی است که سازمان ملل به یک نمایش تئاتر تبدیل شده و بازیگران و نویسندگان پشت صحنه آن کشورهای غربی هستند.



در این نشست، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و گروه غیر متعهدها نیز با دفاع از موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، سوء استفاده غربی ها و نگاه سیاسی آنها به مقوله حقوق بشر را مخالف نص صریح منشور ملل متحد دانستند. اگرچه این قطعنامه با 86 رای موافق تصویب شد اما 32 کشور با آن مخالفت کردند و 59 کشور حاضر به رای دادن به این قطعنامه غربی ها نشدند یا رای ممتنع دادند.

مخالفت علنی یا تلویحی 91 کشور سازمان ملل در مقابل 86 رای موافق به این قطعنامه، حاکی از حقانیت مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق بشر و دیگر عرصه های بین المللی است.

همچنین پیش از رای گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم سازمان ملل نمایندگان کشورهای قرقیزستان و کوبا به نمایندگی از سازمان همکاری های اسلامی و جنبش غیر متعهدها نسبت به این قطعنامه اعتراض کرده و به همراه نمایندگان دیگری از کشورهای سوریه، ونزوئلا و نیکاراگوئه در دفاع از ایران سخنرانی کردند.