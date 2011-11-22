هشت خادم فرهنگ عاشورایی در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دردومین همایش آئین دلبری که شامگاه دوشنبه در مدرسه عالی امام خمینی قم برگزار شد از حاج علی خورشیدی از استان قم برای اجرای سه دهه بیوقفه دعای توسل در مسجد مقدس جمکران تجلیل شد.
همچنین از "مریم آبادی" از یزد به علت خلق آرایههای بصری از جمله کتیبهها و پرچم های عزاداری در سراسر کشور؛ از "وحید ملتجی" از استان اصفهان به علت جذب جوانان به معارف شیعه و هیئت های مذهبی با ابداع شیوههای نو و تاثیرگذار به خصوص جذب در هیئت عاشورائیان اصفهان تجلیل شد.
ملتجی در سخنانی گفت: هنوز هیئتهای ما آماده ورود به جنگ نرم نیستند و هیئتها باید فضای خود را تغییر دهند و هیئتهای سنتی باید کارکرد خود را به فرهنگی تغییر دهند تا هر هئیت یک پایگاه مبارزه در جنگ نرم که از دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.
تجلیل از نویسنده مقتل برای نوجوانان
از "حمید گروگان" از استان تهران نیز در این همایش برای تالیف و تدوین اولین مقتل با نام "تشنه لبان" ویژه نوجوانان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تجلیل شد.
وی در سخنانی گفت: من این کتاب را برتر از تمامی تالیفاتی میدانم که در طول عمرم داشتهام.
از "فخر روحانی" از قم به عنوان فعال در عرصه بین الملل برای معرفی فرهنگ عاشورا، سخنرانی به زبان انگلیسی و تدوین مقالات به زبان انگلیسی درباره عاشورا و عاشوراپژوهی تقدیر شد.
در این همایش همچنین از "آزادگان" پدر شهید و از شاعران اهلبیت (ع) و انقلاب به علت ساخت اشعار و نوحههای انقلابی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی تجلیل شد و وی نیز ابیاتی از سرودههای خود را قرائت کرد.
تجلیل از نویسنده مقتل ثارالله
از "سیدرضا موید خراسانی" سراینده شعری با مطلع "مهر تو را به عالم امکان نمیدهم" به علت سرودن اشعار ماندگار در اذهان مردم و ازحجت الاسلام "عندلیب همدانی" از همدان به علت تدوین و شرح زندگانی حضرت سیدالشهداء با عنوان "مقتل ثارالله" تجلیل شد.
اهدای تندیس
همچنین تندیس ستاد تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی به فرزند مرحوم کوثری اهداء شد.
قم - خبرگزاری مهر: در دومین همایش آئین دلبری در قم از هشت تن از خادمان فرهنگ حسینی (ع) و عاشورایی تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دردومین همایش آئین دلبری که شامگاه دوشنبه در مدرسه عالی امام خمینی قم برگزار شد از حاج علی خورشیدی از استان قم برای اجرای سه دهه بیوقفه دعای توسل در مسجد مقدس جمکران تجلیل شد.
نظر شما