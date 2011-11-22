اعتراف رژیم آل خلیفه به نقض حقوق معترضان/ از قدرت بیش از حد استفاده شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، دربیانیه دولت بحرین با اشاره به نقض حقوق بازداشت شدگان و تظاهرات کنندگان بحرینی و استفاده بیش ازحد از قدرت ادعا شده است که متجاوزین علیه حقوق مردم بحرین هرگز مصونیتی نخواهند داشت.

دربیانیه دولت منامه ادعاشده که نقض حقوق مخالفان بحرینی، سیاست دولت نبوده است.همچنین مقامات رژیم آل خلیفه اعلام کردند: دربرخی موارد استفاده بیش از اندازه از خشونت و بدرفتاری با بازداشتیها مشاهده شده که بر خلاف سیاستهای دولت بحرین است!

رژیم بحرین ادعا کرده است که 20 نیروی امنیتی به علت نقض قوانین در برخورد با معترضین به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

اعترافات تازه رژیم آل خلیفه به نقض حقوق مخالفان بحرینی در شرایطی صورت می گیرد که گزارش کمیته به اصطلاح حقیقت یاب بحرین تا دو روز دیگر منتشر خواهد شد و این اقدام رژیم اقلیتی آل خلیفه شاید در راستای فرار به جلو صورت گرفته باشد.



این کمیته را رژیم بحرین در تلاش برای فریب افکار عمومی جهان تشکیل داده است و ریاست آن را یکی از مقامات این رژیم بر عهده دارد.