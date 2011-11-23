اظهارات اوکامبو درباره سیف الاسلام/ نحوه محاکمه فرزند سرهنگ مقتول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لوئیس مورینو اوکامبو دادستان کل دادگاه بین المللی جنایی شب گذشته در یک کنفرانس خبری در فرودگاه بین المللی طرابلس اظهار داشت : اگر دستگاه قضایی لیبی قادر به محاکمه سیف الاسلام باشد محاکمه وی در دادگاه جنایی بین المللی ضروری نیست.

وی با بیان اینکه قصد ندارد با سیف الاسلام پسر معمر قذافی دیدار کند، گفت : در جریان سفر خود به لیبی با مقامات شورای ملی انتقالی لیبی درباره بازداشت سیف الاسلام و سرنوشت "عبدالله السنوسی" رئیس دستگاه اطلاعات رژیم قذافی دیدار و گفتگو خواهم کرد.

خاطرنشان می شود سیف الاسلام قذافی روز پنجشنبه در نزدیکی اوباری در جنوب لیبی توسط انقلابیون بازداشت و به شهر زنتان منتقل شد. وی در حالی بازداشت شد که تلاش می کرد به همراه چند نفر به نیجر فرار کند.

خبرگزاری رسمی امارات نیز گزارش داد: "محمد العلاقی" وزیر دادگستری لیبی اظهار داشت این کشور هرگز سیف الاسلام قذافی را به دادگاه جنایی بین المللی تسلیم نخواهد کرد و محاکمه وی جز اختیارات دستگاه قضایی لیبی به شمار می رود.

گفته می شود هم اکنون از محل بازداشت سیف الاسلام در الزنتان به شدت حمایت می شود تا در نهایت وی به چنگال عدالت سپرده شود. برخی منابع احتمال داده اند که وی در طرابلس محاکمه می شود.