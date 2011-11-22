طرح انتقال آب بن ـ بروجن در چهار محال و بختیاری اجرایی می شود

شکراله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با صدور این مجوز امور آب و آبفا امکان برداشت آب از رودخانه زاینده رود به منظور تامین آب شرب و صنعت شرق استان فراهم شده است، اظهار داشت: با صدور این مجوز تحولات چشمگیری را در شرق استان که با مشکل کم آبی روبه هستند شاهد خواهیم بود.

وی افزود: با انتقال آب از زاینده رود آب شرب و صنعت شرق استان تامین وباعث جلوگیری از برداشت بی رویه آب زیرزمینی و افت سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای این منطقه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری افزود: در این مجوز27.7 میلیون متر مکعب در سال برای مصارف شرب و بهداشت شهرها و مناطق گردشگری مسیر خط انتقال آب ، 1.8میلیون متر مکعب در سال برای مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر خط انتقال و 11.5 میلیون متر مکعب در سال برای صنایع اختصاص داده شده است.

