  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

عباسی به مهر خبر داد:

طرح انتقال آب بن ـ بروجن در چهار محال و بختیاری اجرایی می شود

طرح انتقال آب بن ـ بروجن در چهار محال و بختیاری اجرایی می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری از صادر شدن مجوز برداشت آب از رودخانه زاینده رود برای طرح انتقال آب بن تا بروجن در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شکراله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با صدور این مجوز امور آب و آبفا امکان برداشت آب از رودخانه زاینده رود به منظور تامین آب شرب و صنعت شرق استان فراهم شده است، اظهار داشت: با صدور این مجوز تحولات چشمگیری را در شرق استان که با مشکل کم آبی روبه هستند شاهد خواهیم بود.

وی افزود: با انتقال آب از زاینده رود آب شرب و صنعت شرق استان تامین وباعث جلوگیری از برداشت بی رویه آب زیرزمینی و افت سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای این منطقه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری افزود: در این مجوز27.7 میلیون متر مکعب در سال برای مصارف شرب و بهداشت شهرها و مناطق گردشگری مسیر خط انتقال آب ، 1.8میلیون متر مکعب در سال برای مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر خط انتقال و 11.5 میلیون متر مکعب در سال برای صنایع اختصاص داده شده است.
 

کد مطلب 1466146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها