محفل انس با قرآن در آستان حضرت عبدالعظیم(ع) برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه چهارم آذر سال جاری بعد از اقامه نماز مغرب و عشا، محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین‌المللی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد موسوی درچه‌ای و اکبر توپچی از قاریان ممتاز و بین‌المللی در این مراسم معنوی حضور خواهند داشت.

همچنین در این مراسم گروه حفاظ نیز برنامه اجرا می ‌کنند و با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان هدایای متبرکه اهدا خواهد شد.

کرسی تلاوت قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، با حضور استادان و چهره‌های قرآنی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.