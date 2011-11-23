هشتمین دوسالانه ملی نگارگری افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه استادان هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران روز گذشته سه شنبه اول آذرماه در مؤسسه فرهنگی ، هنری صبا افتتاح شد.

- نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی کشورهای بولیوی و ونزوئلا با عنوان "قلب فرهنگی جهان" در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 18 آذرماه 1390 از ساعت 10 تا 20 (به غیر از شنبه‌ها) و روزهای جمعه از ساعت 16 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان و علاقمندان خواهد بود.

مراسم افتتاحیه "قلب فرهنگی جهان" روز جمعه چهارم آذر 90 از ساعت 16 تا 20 در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود.

- عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: این جشنواره در 32 استان کشور گسترده‌تر از دوره‌های قبل برگزار می‌شود و همه استان‌ها میزبان جشنواره خواهند بود.

- شهیدالعلم (Shahidul Alam) عکاس برجسته بنگلادشی، در کنار هنرمندان شاخص عکاس ایرانی، دومین دوره جایزه شید جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی- را داوری می‌کند.

دومین جایزه عکس شید با دبیری پیمان هوشمندزاده هفته نخست دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود و ترکیب هیات داوران این فستیوال متشکل از عکاسان شناخته شده و بین‌المللی است.

- گالری شکوه، جمعه چهارم آذر 90 میزبان نقاشی‌های افریقایی می‌شود. این نمایشگاه با همکاری سفارت آفریقای جنوبی در تهران برپا خواهد شد و در آن آثار مایا سالی نقاش نوجوان افریقایی به تماشا گذاشته می‌شود.

گالری شکوه در فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه امیر نوری ، پلاک 19 واقع است و علاقمندان می‌توانند تا تاریخ نهم آذر ماه همه روزه از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند.

- فریال سلحشور مدیر گالری دی در نشست خبری نمایشگاه نقاشی‌های داریوش قره زاد عصر روز گذشته از فروش شش تابلو از این نمایشگاه با قیمت 35 میلیون تومان خبر داد. قره زاد دو مجموعه "دختران عروسکی" و "زندگی یک خط ممتد" را در گالری دی به تماشا گذاشته است.