بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن اثرگذار است

مهدی کاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: اگر بخواهیم مفهوم بسیج و بسیجی را در ادبیات انقلاب اسلامی جستجو کنیم، چاره ای جز بیان مراد حضرت امام(ره) از بسیج و بسیجی نداریم.

وی افزود: در اندیشه امام (ره) بسیج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد بوده و از دیدگاه امام بسیجی کسی است که در عمل، علاقه خود را به پیشرفت و حفظ و گسترش اقتدار نظام اسلامی و شان و حیثیت ملت مسلمان نشان دهد.

کاکویی گفت: بسیجی بودن معیار و ملاکی است که بر اساس آن میزان تعهد اعضای آن به اصول و آرمان های انقلابی سنجیده می شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری بسیج و بسیجی را سمبل ایثار و مقاومت و از جان گذشته این نظام و انقلاب می دانند.

فرمانده پایگاه مقاومت شهدای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) توجه ویژه ای به تشکیل بسیج در جهان داشتند اذعان داشت: در واقع هدف از تشکیل اسلامی بسیج مستضعفین، ایجاد توانایی های لازم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی، به منظور دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و کمک به مردم، به هنگام بروز بلا و حوادث پیش بینی نشده است.

وی، نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی را مهم دانست و گفت: بسیج در مقابله تهاجم فرهنگی دشمن نقش سازنده ای ایفا می کند که با توجه به توطئه های دشمن علیه اسلام و انقلاب، ماموریتها و برنامه های بسیج مقابله با تهدیدات نرم دشمن است.

این مسئول افزود: امروز دشمنان با شیوه نرم به جنگ با کشور پرداخته که بسیج با این شیوه با آنها مقابله می کند و با توجه به نقش بسیج در صیانت از انقلاب اسلامی و نظر به اینکه،امروز یکی از مهمترین رسالتهای بسیج مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان است.

وی افزود: نقش بسیج در مقابله با جنگ نرم و خنثی سازی توطیه های دشمنان بی بدیل بوده و حفظ و تقویت ارزش های دینی و اسلامی در جامعه برای خنثی کردن توطئه های دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ضروری بوده که در این راستا بسیج نقش بسزایی دارد.

کاکویی تصریح کرد: در جامعه اسلامی یک بسیجی همواره مطیع ولایت بوده، زیرا مساجد پایگاههای اصلی بسیج از بدو انقلاب بوده و افرادی که در بسیج خدمت می کنند همه در حال عبادت هستند.

وی افزود: مهم ترین رسالت و وظیفه بسیج برای مقابله با جنگ نرم دشمنان که برای براندازی نظام اسلامی آغاز کرده، حضور فعال تر در صحنه است.

کاکویی گفت: بسیج با اقتدار و درک و فهم بالاتر از دهه های گذشته و با بصیرت بیشتر تمام تلاش خود را در راستای به کارگیری فرمایش های سکاندار نظام و سرافرازی ایران و ایرانی به کار گرفته و در مسیر و وصیت شهدا حرکت می کند.