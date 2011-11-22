فعالیت شهرداری ناحیه گلستان شهر بجنورد آغاز می شود

کیوان دژهوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه، اجرای عملیات فضای سبز این شهرک نیز آغاز می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 خانوار در این شهرک مستقر هستند، تصریح کرد: زباله برداری در این شهرک هر یک روز در میان انجام می شود که در صدد هستیم با خرید هشت دستگاه جدید زباله برداری، ارائه این خدمات را به روز رسانیم.

وی یادآور شد: مشکل حمل و نقل عمومی در این شهرک نیز مرتفع شد که اتوبوسها در حال سرویس دهی در این ناحیه هستند.

دژهوت در خاتمه تاکید کرد: برای ساخت ساختمان آتش نشانی در این شهرک نیز به دلیل عدم پیش بینی بودجه، اصلاحیه ای تهیه و به شورای شهر بجنورد ارسال شد که با دریافت پاسخ آنان، عملیات این پروژه اجرایی می شود.