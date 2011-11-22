بسیجیان باید در تقویت مسائل اعتقادی خود بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد دانشور در آستانه هفته بسیج در جلسه ای که شامگاه دوشنبه با حضور تعدادی از بسیجیان قم که به همت معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: بسیجیان باید در راستای شناخت هر چه بهتر خداوند گام های محکم و استوارتر بردارند.
رشد انسان در گرو تربیت است
جانشین دبیر یادواره شهدا و ایثارگران روحانی قم با بیان اینکه رشد انسان در گرو تربیت است، ابراز داشت: رکن ایمان یقین است و بسیجیان باید به دنبال خداشناسی باشند.
وی با اشاره به سه رکن اصلی تربیت اضافه کرد: شناخت خدا، انتخاب خداوند و عمل، سه رکن اصلی تربیت است که انتخاب خداوند بدین معنی است که خداوند را به یگانگی و خداوندی قبول داشته باشیم.
جانشین حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت: انسان های معمولی به مرز عصمت نیز میتوانند برسند و خداوند میخواهد که انسانها توجه دائمی به رب داشته باشند.
حجت الاسلام حسینی دانشور افزود: برخی از شهیدان با اخلاص در دوران دفاع مقدس حضور داشتند که دشمنان عراقی نمیتوانستند آنها را مشاهده کنند و این شهیدان در سنگر عراقی حضور داشتند و عراقی را شمارش میکردند درصورتی که عراقیها نمیتوانستند آنها را ببینند.
وی با بیان اینکه هر چقدر زمان سپری میشود سخنان امام راحل بیشتر روشن تر میشود، اظهار داشت: امام خمینی(ره) تلاش میکردند که از هر اتفاقی استفاده کند تا مردم را متوجه خدا کند.
جانشین حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم با اشاره به حادثه طبس و شکست آمریکا در این صحرا، اضافه کرد: امام راحل فرمودند شن های طبس مامور خدا بودند.
دانایی انسان باید به دارایی تبدیل شود
وی با بیان اینکه داناییهای یک فرد باید به دارایی او تبدیل شود، ابراز داشت: داناییها باید به دارایی تبدیل شود تا در مسیری که گام بر میداریم موثر باشد.
حجت الاسلام حسینی دانشور گفت: فرق ماه محرم با دیگر ماههای سال در این است که نام امام حسین(ع) بیشتر از هر زمان دیگر برای ما یادآوری شود و یکی از ویژگیهای ملت ایران این است که مردم آن حسینی هستند.
قم - خبرگزاری مهر: جانشین حوزه نمایندگی ولی فقیه سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم گفت: بسیجیان باید در راستای تقویت اعتقادات و شناخت هر چه بهتر خداوند گامهای محکم و استوارتر بردارند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد دانشور در آستانه هفته بسیج در جلسه ای که شامگاه دوشنبه با حضور تعدادی از بسیجیان قم که به همت معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: بسیجیان باید در راستای شناخت هر چه بهتر خداوند گام های محکم و استوارتر بردارند.
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