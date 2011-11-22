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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

طاهایی خواستار شد:

مدیران فرهنگی مازندران زیانهای مواد مخدر را برای مردم تفهیم کنند

مدیران فرهنگی مازندران زیانهای مواد مخدر را برای مردم تفهیم کنند

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: دستگاههای فرهنگی باید با استفاده از ظرفیتهای موجود در جهت ارتقای آگاهی جامعه و پیشگیری از مصرف مواد مخدر تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران افزود: امت اسلام به ویژه شیعیان تریبون ها و ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی فراوانی همچون ماههای محرم و رمضان و ایام فاطمیه دارند که می توان به تبلیغ ارزش ها و جلوگیری از گسترش منکراتی همچون مواد مخدر پرداخت.

وی، بهترین شیوه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد را غنی سازی برنامه های فرهنگی در جامعه دانست و اظهار داشت: باید عواقب و پیامدهای خطرناک اعتیاد برای مردم روشن شده و نوعی بی زاری از اعتیاد در جامعه ایجاد شود.

طاهایی با اشاره به ظرفیت مساجد و روحانیان در جهت آگاه سازی مردم افزود: اگر بن مایه های ارزشی و دینی ما به خوبی برای مردم روشن شود یقیناً از میزان آسیب های اجتماعی کاسته خواهد شد.

استاندار مازندران با قدردانی از عملکرد دستگاههای ذی ربط در ساماندهی و پاکسازی مناطق جرم خیز و آلوده استان، تصریح کرد: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی، استعداد سکونت را در همه مناطق داراست و از این رو می بایست بر نقاط مختلف نظارت شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.


 
کد مطلب 1466170

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