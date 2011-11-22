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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

اجرای طرح داناب در گلستان تمدید شد

اجرای طرح داناب در گلستان تمدید شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در مدارس گلستان برای یکسال دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح داناب افزود:  سال گذشته طبق تفاهم نامه با آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای استان طرح داناب با مشارکت 75 هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی، 750 معلم و رابط  در 700 مدرسه استان اجرا شده است.

ایرج حیدریان افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت نسبت به محدودیت منابع آب و کنترل و مدیریت مصرف آن است.

وی عنوان کرد: در سالجاری نیز این تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استان منعقد می شود تا آغازی برای حرکتی دوباره برای نجات آب باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: دامنه این طرح در سال آینده وسیع تر از قبل باشد و نتایج کاربردی تری را نیز از آن حاصل شود.

کد مطلب 1466172

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