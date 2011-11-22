اجرای طرح داناب در گلستان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح داناب افزود: سال گذشته طبق تفاهم نامه با آموزش و پرورش و شرکت آب منطقه ای استان طرح داناب با مشارکت 75 هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی، 750 معلم و رابط در 700 مدرسه استان اجرا شده است.

ایرج حیدریان افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت نسبت به محدودیت منابع آب و کنترل و مدیریت مصرف آن است.

وی عنوان کرد: در سالجاری نیز این تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استان منعقد می شود تا آغازی برای حرکتی دوباره برای نجات آب باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: دامنه این طرح در سال آینده وسیع تر از قبل باشد و نتایج کاربردی تری را نیز از آن حاصل شود.