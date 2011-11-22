عسگرپور راهی پاریس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و نایب رئیس فدراسیون تولید و تهیه کنندگان فیلم و سینما برای شرکت در کمیته اجرایی این فدراسیون راهی پاریس شد.

این اجلاس به بررسی فراخوان کمیسیون اروپا درباره "برگ سبز نشر آثار سمعی و بصری در فضای اینترنت" به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان و تهیه کنندگان در فضای وب می پردازد. سایر مسایل و موضوع‌هایی که در این اجلاس بحث و بررسی و تصمیم گیری می شود عبارتند از بررسی تفاهم مشترک مجمع شوراهای هماهنگی حقوق بازیگران آثار سمعی و بصری و فدراسیون جهانی بازیگران با فدراسیون جهانی تولید کنندگان فیلم و سینما.

بررسی پیمان ACTA مقابله با توافق نامه های تجارتی جعلی بمنظور صیانت از حقوق تهیه کنندگان و پدیدآورندگان، بررسی پیشنهاد افزایش دوره حقوق مولفان در آثار موسیقی از 50 سال به 70 سال و بررسی طرح پیشنهادی کاهش مالیات برارزش افزوده برای خدمات و فعالیت های فرهنگی بمنظور تصویب در اتحادیه اروپا برای حمایت از صنعت سینما.

فدراسیون تولید و تهیه کنندگان هرسال چهار اجلاس کمیته اجرایی و دو مجمع عمومی برگزار می کند.

- اولین دوره کلاس های انستیتو ملی بازی سازی به آموزش هنرجویان در رشته های، برنامه‌نویسی بازی های رایانه‌ای با استفاده از موتورهای آماده، طراحی بازی، اصول هنر دوبعدی در بازی های رایانه ای و اصول هنر سه بعدی در بازی‌های رایانه‌ای اختصاص دارد. این دوره آموزشی اواسط بهمن سال جاری به پایان خواهد رسید.

بهره‌گیری از اساتید مجرب و با سابقه در زمینه تولید بازی های رایانه ای، دسترسی به کتابخانه تخصصی، فضای آموزشی مناسب، کلاس های مجهز به فناوری های روز و برنامه ریزی دقیق آموزشی براساس آخرین متدهای بین المللی در زمینه ساخت بازی از ویژگی های کلاس های آموزشی این انستیتو است. دوره بعدی این کلاس ها اوائل سال آینده برگزار خواهد شد.



- فیلم کوتاه مستند "شهد سنگ" به کارگردانی ستار چمنی گل در بخش مستند بیست و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه استانبول در کشور ترکیه به نمایش درمی آید.

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه استانبول یکی از جشنواره های معتبر فیلم کوتاه در سطح منطقه به شمار می رود. بیست و سومین دوره این جشنواره با حضور فیلم های کوتاه داستانی، تجربی، مستند و انیمیشن در روزهای دوم تا 9 آذر ماه (23 تا 30 نوامبر) در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار می شود.

فیلم 25 دقیقه ای "شهد سنگ" درباره جمع آوری عسل در کوههای صعب العبور اورامانات کردستان ایران است و در آن شیوه به دست آوردن عسل در کوههای سر به فلک کشیده شاهو در کردستان و سختی های این کار به تصویر کشیده شده است.