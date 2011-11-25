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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

از سوی رگولاتوری؛

ضوابط استفاده از OID برای اجرا ابلاغ شد

ضوابط استفاده از OID برای اجرا ابلاغ شد

ضوابط تخصیص و استفاده از شناسه شی (OID) پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شناسه شی یا Object Identifier) OID) یک روش کدگذاری استاندارد بین‌المللی برای تمایز بین اشیاء در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری سازمان جهانی استاندارد (ISO)  و اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) تعیین شده است.

این ضوابط برای تعیین شرایط تخصیص شناسه شی در کشور تصویب شده و براساس درخواست اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر معرفی نهاد ملی ثبت بین‌المللی شناسه شی در کشور، تفاهم نامه‌ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به امضاء رسید که طبق آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بعنوان متولی رسمی و مرجع تخصیص شناسه شی در ایران معرفی شده است. 
 
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی درخواست متقاضی برای دریافت و یا حذف شناسه شی منوط به ارائه و ارسال مستندات و مدارک معتبر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است.
 
اختصاص شناسه به متقاضیان منوط به احراز شرایط مطابق با دستورالعمل اجرائی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خواهد بود و براساس این مصوبه دارنده شناسه باید تمامی زیرشاخه‌های شناسه واگذار شده را در پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.oid-info.org.ir یا www.oid-info.ir پس از ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت کند.
 
ایجاد این پایگاه اطلاع‌رسانی، راهبری و نگهداری اطلاعات آن براساس مصوبه مذکور بعهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
کد مطلب 1466176

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