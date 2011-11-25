ضوابط استفاده از OID برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شناسه شی یا Object Identifier) OID) یک روش کدگذاری استاندارد بین‌المللی برای تمایز بین اشیاء در فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با همکاری سازمان جهانی استاندارد (ISO) و اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) تعیین شده است.

این ضوابط برای تعیین شرایط تخصیص شناسه شی در کشور تصویب شده و براساس درخواست اتحادیه جهانی مخابرات مبنی بر معرفی نهاد ملی ثبت بین‌المللی شناسه شی در کشور، تفاهم نامه‌ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به امضاء رسید که طبق آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بعنوان متولی رسمی و مرجع تخصیص شناسه شی در ایران معرفی شده است.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بررسی درخواست متقاضی برای دریافت و یا حذف شناسه شی منوط به ارائه و ارسال مستندات و مدارک معتبر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است.

اختصاص شناسه به متقاضیان منوط به احراز شرایط مطابق با دستورالعمل اجرائی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خواهد بود و براساس این مصوبه دارنده شناسه باید تمامی زیرشاخه‌های شناسه واگذار شده را در پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.oid-info.org.ir یا www.oid-info.ir پس از ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت کند.

ایجاد این پایگاه اطلاع‌رسانی، راهبری و نگهداری اطلاعات آن براساس مصوبه مذکور بعهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است.