پاکسازی کلیه اراضی آلوده به مین ایران تا پایان سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز سه شنبه در نخستین یادواره شهدای پاکسازی میادین مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی طی سخنانی اظهار داشت: غریب به اتفاق شهدای پاکسازی میادین مین کسانی هستند که از دوران سخت دفاع مقدس به یادگار مانده بودند و در این جهاد به لقاح الله پیوستند و از میان آنها هنوز کسانی هستند که منتظر شهادتند.

وحیدی ادامه داد: ما امروز در این گردهمایی برای بزرگداشت شهدای میادین مین یکبار دیگر با خدای خود عهد می بندیم که محکم و استوار در راه سرافرازی مکتب و کشور ایستاده ایم.

وی به تهدیدات اخیر دشمنان اشاره کرد و افزود: دشمنان ما دائماً صف آرایی می کنند اما ما باکی از دشمنانمان نداریم. امروز آنها گمان می کنند که با این سر و صداها می توانند ما را بترسانند، اما این شهدای ما دلیل زنده حیات جامعه ما و تسلیم نشدن ملت ما هستند، حالا آنان بنشینند برای ما قطعنامه صادر کنند و ما را متهم به ضد حقوق بشر کنند.

وی ادامه داد: خیلی مضحک و خنده دار است کشورهایی که تا آرنج دستشان به خون ملت ها آغشته است و به راحتی بمب اتم بر سر ملت ها فرو ریختند و کسانی که از آنان حمایت کردند و در جنگ های قرنی که گذشت روی انسانیت را سیاه کردند و همین امروز هم با مردم خود به بدترین شکل ممکن رفتار می کنند امروز ما را به ضد حقوق بشر متهم می کنند.

وزیر دفاع در ادامه با طرح این پرسش که بشر چیست؟ گفت: بشر همین شهدایی هستند که می روند برای حفظ جان هموطنان خود میادین مینی را که دشمنان ما از روی کینه کاشته اند را پاکسازی کنند و به شهادت برسند، این حقوق بشر است، یا وقتی در ایران رهبری به کرمانشاه می رود و حماسه ای از ارتباط ملت با رهبری آفریده می شود در حالیکه رهبران سایر کشورها باید از ملت های خود فرار کنند البته بعضی از آنها را پس گردنی بیرون انداختند و برخی هم منتظرند که بیرونشان کنند.

وی ادامه داد: در کلام آنها حقوق بشر چیست؟ انسان های از خدا بی خبری که به دنبال منافع خود هستند، حقوق بشرند و ملت پاک باخته ما که برای کوچکترین مشکل انسان در اقصا نقاط جهان غم آنها را می خورند ضد حقوق بشر می شوند! و آن وقت علیه ایران قطعنامه صادر می کنند، در حالیکه آن نادان هایی که رژیم صهیونیستی را مجهز کرده اند و نزدیک به 5 هزار کلاهک هسته ای به ادعای خودشان در اختیار دارند که این میزان کلاهک هسته ای برای چندین بار نابودی کامل کره زمین کافیست.

وحیدی با اشاره به استفاده آمرکا از بمب اتم گفت: آنها خودشان دانشمندان ما را ترور می کنند، تروریست های جلادی که دانشمندان ما را به جرم دانشمند بودن به شهادت می رسانند در پناه استکبار جهانی قرار دارند در حالیکه برخی از این فرماندهان نظامیشان رسماً در کنگره آمریکا می گویند؛ بروید فرماندهان نظامی ایران را ترور کنید، آن وقت ما را متهم به تروریست بودن می کنند و قطعنامه علیه ما صادر می کنند و کشورهای مرتجعی که تا بن دندان مسلح هستند آن را تأیید می کنند.

وی اضافه کرد: ما تنها نزدیک به 16 هزار نفر از مردممان توسط سازمان های تحت حمایت استکبار جهانی ترور شده اند، آن وقت آنها با وقاحت هرچه تمامتر ما را تهدید به ترور می کنند.

وزیر دفاع در ادامه به ادعای اخیر غربی ها مبنی بر ارسال سلاح شیمیایی به لیبی گفت: اخیراً آنها مدعی شده اند که شاید این سلاح های شیمیایی که ما در لیبی پیدا کرده ایم برای ایران باشد، در حالیکه کشوری که به ادعای خود 3000 تن سلاح شیمیایی دارد و صدام را مجهز به سلاح شیمیایی کرد، حالا می گوید نکند سلاح شیمایی در لیبی است از ایران آمده است!

وی تصریح کرد: غربیها فکر می کنند با این قطعنامه ها و کاغذهای بی ارزش می توانند ملت ما را بترسانند و فکر کردند با این دروغ ها می توانند ملت ما را از شهدا جدا کنند، درحالیکه این جمعی که در اینجا جمع شده است نشان می دهد خواب آنها آشفته است.

وحیدی در ادامه با تأکید بر اینکه ملت ما مستحکم و قویست و از این توطئه ها نمی ترسد بلکه ایمانش روز به روز بیشتر می شود، گفت: همانطور که خداوند متعال وعده داده بی تردید پیروزی با جبهه ملت بزرگ ما و انسان های خداترس عالم است که همواره خدا با آنهاست.

وی با اشاره به اینکه شهدای میادین مین عالمانه به پیشواز خطر خنثی کردن مین ها و مواد منفجره رفتند تا نشان بدهند که ملت ما همیشه زنده است و دائماً مراحل بالاتر حیات را می پیماید، گفت: ملت ما قویست و چون به خدا پیوند خورده است شکست برای او راه ندارد و اساساً شکست برای مومن موضوعیت ندارد.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: کشور ما مملو از کسانی است که آرزوی شهادت فی سبیل الله را دارند، پس این نظام شکست نخواهد خورد.

وحیدی با بیان اینکه توطئه های بیشتر برای نظام قدرتمندتر است، گفت: هرچه قدرت جمهوری اسلامی ایران بالاتر می رود توطئه ها علیه آن هم افزایش پیدا می کنند، چون شیاطین نگران هستند، البته ما هم آماده هستیم.

وی افزود: ملت ما یک لحظه هم در حقانیت این نظام تردید نکرد و این خانواده شهدا دلیل حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وحیدی در ادامه به جایگاه رفیع جانبازان اشاره کرد و افزود: جانبازان ما شهیدان زنده اند کسانیکه تا مرز شهادت رفتند و اما ماندند تا همچنان منادی راه شهیدان باشند و بوی عطر شهادت را می توان از جانبازان استشمام کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه پاکسازی میادین مین جانبازان بسیار زیادی داریم، گفت: بزرگ جانباز کشور ما رهبر انقلاب هستند و رهبر ما با آن روحیه بزرگ و روح بزرگشان امروز پرچمدار در همه حوزه ها منجمله پرچمدار جانبازان عزیز هستند.

وزیر دفاع در پایان ابراز امیدواری کرد: که تا پایان سال 91 کلیه اراضی آلوده به میادین مین در کشور پاکسازی شود.