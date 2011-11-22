به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور جمعه گذشته در اصفهان آغاز شد و پس از گذشت چهار روز از آغاز این دور از مسابقات، سازمان لیگ کاراته سرانجام بهترینهای دور رفت رقابتها را معرفی کرد.
بر همین اساس پس از بررسی عملکرد کاراته کاهای شاغل در سوپر لیگ در بخش کومیته مجید خسروی از تیم فولاد مبارکه و هامون درفشیپور از تیم مقاومت بسیج را با کسب 6 پیروزی به عنوان نفرات شاخص لیگ معرفی شدند.
همچنین در بخش کومیته داود شاهچراغی از تیم فولاد مبارکه که در هشت مبارزه متوالی همه رقبای خود را شکست داد بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشت.
در کاتای تیمی نیز کاتاروهای فولاد مبارکه متشکل از دو تیم (برادران باتوانی، احد شاهین، فرزاد خانلو و رضا روشنی) با هشت برد در هشت مبارزه موفقترین تیم سوپر لیگ کاراته در دور رفت بودند.
- برترینهای سوپر لیگ کاراته در نیم فصل اول به این شرح معرفی شدند:
کومیته
1- مجید خسروی از فولاد مبارکه با 6 برد، یک تساوی و یک باخت
2- هامون درفشی پور از مقاومت با 6 بازی
3- ذبیح اله پورشیب از مقاومت با 5 برد و 2 تساوی
4- مهدی سلطانی از دانشگاه آزاد و علی گلابی از صنعت برق هرمزگان با 5 برد، 2 تساوی و یک باخت
6- مجتبی شکوهی از فولاد مبارکه با 5 برد و یک باخت
7- بهمن عسگری از مقاومت با 4 برد و 4 تساوی
8- امیر مهدیزاده از مقاومت با 4 برد و 3 تساوی
9- امیر امیری از سپاهان نوین، سعید بیاد از ارژن فارس و پیمان سلطانیان از پاس همدانب با 4 برد، 3 تساوی و یک باخت
12- منصور حسن بیگی از مناطق نفت خیز جنوب، مهدی کریمی از ارژن فارس و محمدرضا بخش لو از دانشگاه آزاد اسلامی با 4 برد، 2 تساوی و یک باخت
کاتای انفرادی
1- سید داود شاهچراغی از فولاد مبارکه سپاهان با 8 برد
2- مرتضی حسن زاده از مقاومت با 5 برد و 3 باخت
3- مسیح چیت ساز از سپاهان نوین با 5 برد و 3 باخت
4- محسن اشرفی از مناطق نفت خیز جنوب با 5 برد و 3 باخت
5- فرید حقیقی از پاس همدان با 4 برد و 2 باخت
نظر شما