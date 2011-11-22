تعامل بسیج و نیروی انتظامی تضمین کننده امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان ضمن گرامیداشت هفته بسیج، یکی از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب را تشکیل بسیج دانست و افزود: بدون شک تشکیل بسیج مستضعفین در نظام جمهوری اسلامی ایران پدیده منحصر به فردی است که جزو مختصات انقلاب اسلامی و از ابتکارات امام راحل به حساب می آید.

وی نقش بسیجیان را در تعالی و پیشبرد ارزشها، اهداف عالی نظام و اعتلای فرهنگ اسلامی در جامعه بسیار مهم دانست و افزود: فرهنگ بسیج و بسیجی بودن باید در تمام سطوح کشور به ویژه در بین جوانان بیش از پیش ترویج و گسترش یابد.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: بسیج یک جریان غیر طبقاتی و غیر قشری است که می تواند نبض تحولات مهمی را در دهه چهارم انقلاب در دست داشته باشد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: راه شهدا و بسیج را که با اهدای خون خود عزت و سربلندی ایجاد کرده اند گرامی می داریم و هفته بسیج را به همه بسیجیان، همکاران و مردم شهید پرور استان فارس تبریک می گویم.

سردار سجادیان اظهار امیدواری کرد: امید است همواره با تفکر بسیجی ماموریتهای محوله خود را انجام دهیم.

وی بسیج را سرمایه عظیم و حافظ نظام و ارزشهای انقلابی دانست و افزود: هرچه تعامل و همکاری پلیس و بسیج بیشتر باشد، علاوه بر اینکه ضریب امنیتی کشور رشد می یابد، هنجارشکنان و قانون گریزان فرصت ایجاد ناامنی را پیدا نمی کنند از این رو خدمت رسانی به مردم بهتر و آسان تر محقق خواهد شد زیرا عملکرد پلیس و بسیج لازم و ملزوم یکدیگر است.