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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

سردار سجادیان:

تعامل بسیج و نیروی انتظامی تضمین کننده امنیت جامعه است

تعامل بسیج و نیروی انتظامی تضمین کننده امنیت جامعه است

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس ضمن اعلام آمادگی برای همکاری هرچه بیشتر پلیس با بسیج، تعامل نیروی انتظامی با این نهاد انقلابی را تضمین کننده امنیت جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان ضمن گرامیداشت هفته بسیج، یکی از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب را تشکیل بسیج دانست و افزود: بدون شک تشکیل بسیج مستضعفین در نظام جمهوری اسلامی ایران پدیده منحصر به فردی است که جزو مختصات انقلاب اسلامی و از ابتکارات امام راحل به حساب می آید.

وی نقش بسیجیان را در تعالی و پیشبرد ارزشها، اهداف عالی نظام و اعتلای فرهنگ اسلامی در جامعه بسیار مهم دانست و افزود: فرهنگ بسیج و بسیجی بودن باید در تمام سطوح کشور به ویژه در بین جوانان بیش از پیش ترویج و گسترش یابد.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: بسیج یک جریان غیر طبقاتی و غیر قشری است که می تواند نبض تحولات مهمی را در دهه چهارم انقلاب در دست داشته باشد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: راه شهدا و بسیج را که با اهدای خون خود عزت و سربلندی ایجاد کرده اند گرامی می داریم و هفته بسیج را به همه بسیجیان، همکاران و مردم شهید پرور استان فارس تبریک می گویم.

سردار سجادیان اظهار امیدواری کرد: امید است همواره با تفکر بسیجی ماموریتهای محوله خود را انجام دهیم.

وی بسیج را سرمایه عظیم و حافظ نظام و ارزشهای انقلابی دانست و افزود: هرچه تعامل و همکاری پلیس و بسیج بیشتر باشد، علاوه بر اینکه ضریب امنیتی کشور رشد می یابد، هنجارشکنان و قانون گریزان فرصت ایجاد ناامنی را پیدا نمی کنند از این رو خدمت رسانی به مردم بهتر و آسان تر محقق خواهد شد زیرا عملکرد پلیس و بسیج لازم و ملزوم یکدیگر است. 

کد مطلب 1466187

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