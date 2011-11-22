نظارت دستگاههای متولی بر مقاوم سازی بناها باید بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری صبح دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران که در فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد، افزود: اگر بخواهیم در شرایط و مواقع بحران مدیریت صحیح صورت پذیرد، مستلزم آن است که از قبل آمادگیها و پیش ‏بینی لازم صورت پذیرد.

وی گفت: باید در مواقع بحران سناریوهای متعددی را تصور کرد و بنا را بر آن گذاشت که پس از وقوع سیل، زلزله، کولاک و ... از امکانات لازم برخوردار هستیم و تمام دستگاهها باید با درنظر گرفتن این عوامل نسبت به رفع نواقص و ضعفها اقدام کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه افزود: در زمینه زلزله، مقاوم ‏سازی بناها، تجهیز امکانات و نیروهای انسانی می‏ تواند نقش بسیار مهمی در کاهش اثرات زلزله داشته باشد.

وی بیان کرد: دستگاههای نظارتی و متولی در زمینه مقاوم سازی بناها باید وظایف و مأموریت خود را به درستی انجام دهند زیرا کوچکترین قصوری از سوی آنها منجر به وقوع اتفاقات ناگوار خواهد شد.

اسکان مسافران در راه مانده باید به بهترین شکل صورت بگیرد

این مسئول ادامه داد: اسکان مسافران در راه ‏مانده باید به بهترین شکل در شهرستان فیروزکوه صورت پذیرد، تا خاطره بدی در این محور برای مسافران باقی نماند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این شهرستان منطقه بسیار مهمی برای استان تهران تلقی می‏ شود، باید راههای مواصلاتی آن در تمام شرایط باز باشد تا امکان تردد برای مسافران وجود داشته باشد.

افشارنادری افزود: با توجه به زلزله‏ای که اخیراً در ترکیه و در جوار کشورمان رخ داد، باید گفت این اتفاق هشداری است برای کشور ما که بر روی گسل قرار دارد و بسیاری از مناطق کشور در خطر زلزله است.

وی عنوان کرد: همه ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که مدیریت به دو شکل خواهد بود، یک نوع مدیریت محقق روال عادی است و نوع دیگر آن مدیریت در فرآیند بحران است.

فرماندار فیروزکوه اضافه کرد: با توجه به زمستان زودهنگام امسال باید امکانات لازم از جمله دپوی نمک در سطح معابر شهری، روستایی و جاده‏ای و همچنین شناسایی ظرفیتهای شهرستان برای اسکان مسافران در مدارس، حسینیه‏ ها، سالنهای ورزشی و غیره به بهترین شکل و با یک برنامه ریزی درست انجام شود.

وی اظهار داشت: در این ایام سرکشی از پایگاهها، راهدارخانه‏ ها، پایگاه اورژانس از طریق مدیران مربوطه و همچنین حوزه عمرانی فرمانداری باید مورد توجه قرار گیرد تا حساسیتهای لازم در منطقه ایجاد شود.

مدیرعالی اجرایی شهرستان فیروزکوه افزود: تعامل و هماهنگی خوبی باید بین دستگاههای اورژانس، هلال احمر، اداره راه و ترابری، راهداری و ... برقرار باشد زیرا لازمه خدمت ‏کردن و انجام مأموریت، هماهنگی بین تمام دستگاه‏ها است.

وی همچنین به اطلاع ‏رسانی جاده ‏ای توسط مسئولان تأکید کرد.