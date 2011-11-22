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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

به کارگردانی عبدالحسن برزیده/

فیلمنامه مجموعه "دولت مخفی" با موضوع جنگ تحمیلی آماده شد

فیلمنامه مجموعه "دولت مخفی" با موضوع جنگ تحمیلی آماده شد

فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "دولت مخفی" به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه‌کنندگی علیرضا جلالی و حمید آخوندی نوشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "دولت مخفی" برای تولید آماده شده است. این مجموعه با نگاهی به موضوع اسارات و آزادگان جنگ تحمیلی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود.

بازیگران این سریال که در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود، از دو حوزه سینما و تلویزیون هستند.
 
فیلمنامه "دولت مخفی" را داریوش ربیعی و رحمان سیفی‌آزاد در 26 قسمت نوشتند و قرار است تصویرگر لحظه‌های دوران اسارت اسرا و خانواده‌های چشم انتظار آنها‌ باشد که در قالبی داستان گونه صبر، اراده و استقامت این بزرگ مردان و خانواده‌های آنها را ارج می‌نهد.
 
 
کد مطلب 1466195

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