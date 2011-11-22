فیلمنامه مجموعه "دولت مخفی" با موضوع جنگ تحمیلی آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "دولت مخفی" برای تولید آماده شده است. این مجموعه با نگاهی به موضوع اسارات و آزادگان جنگ تحمیلی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود.
بازیگران این سریال که در 26 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود، از دو حوزه سینما و تلویزیون هستند.
فیلمنامه "دولت مخفی" را داریوش ربیعی و رحمان سیفیآزاد در 26 قسمت نوشتند و قرار است تصویرگر لحظههای دوران اسارت اسرا و خانوادههای چشم انتظار آنها باشد که در قالبی داستان گونه صبر، اراده و استقامت این بزرگ مردان و خانوادههای آنها را ارج مینهد.
نظر شما