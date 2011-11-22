50 میلیون مترمکعب آب در سدهای گلستان ذخیره سازی شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر در استان گفت: میزان ذخیره آبی استان در پشت سدها و آبندان ها بالغ بر 50 میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دلیل افزایش بارندگی طی یک ماه اخیر حدود 7 درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان بارندگی ها نیز تاکنون در استان بالغ بر 165 میلی متر بوده که نسبت به میانگین درازمدت و مدت مشابه شال قبل رشد چشمگیری را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار داشت: در حال حاضر 5 سد مخزنی بزرگ در استان در حال بهره برداری است و عملیات اجرایی 3 سد مخزنی دیگر نیز در حال انجام است.

حیدریان اضافه کرد: با تکمیل و بهره برداری از این 3 سد مخزنی بیش از 400 میلیون متر مکعب به حجم ذیره آب های استان افزوده می شود.

وی همچنین به بحث تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در استان اشاره کرد و اذعان داشت: با اجرای این قانون همه چاه های فاقد پروانه در استان که قبل از سال 85 حفرشده اند، طی دو سال آینده تعیین تکلیف می شوند.

وی ادامه داد: براساس قانون تعیین تکلیف و آیین نامه های ابلاغی چاه هایی که فاقد شرایط اعلام شده باشند، مسدود می شوند.

مشکلات سد نرماب رفع شد

وی همچنین از رفع مشکلات سد نرماب چلچای خبر داد و عنوان کرد: مشکل اصلی اجرای این سد اسکان مجدد روستائیانی است که داخل مخزن سد قرار دارند، بر همین اساس بخشی از اراضی خریداری شده و بخشی نیز در کمیسیون ماده 69 مطرح شده است و در مرحله اخذ مجوز و واگذاری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار داشت: تهیه طرح هادی توسط بنیاد مسکن استان برای این روستاها تأیید و به تصویب رسیده است و ما منتظریم تا مقدمات اجرای این طرح ها توسط این اداره کل فراهم شود.

حیدریان با اشاره به کلنگ زنی سد نرماب چلچای در فروردین ماه سالجاری، عنوان کرد: کل پروژه دارای 2 درصد پیشرفت فیزیکی است و انتظار می رود عملیات اجرایی آن طی 6 سال و نیم آینده به پایان برسد.

گفتنی است سد نرماب چلچای در شهرستان مینودشت قرار دارد و فروردین ماه سالجاری با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی شده است.