اعتراضات التحریرموج دوم انقلاب مصر/ استعفای وزراء دراعتراض به کشتار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع،"کمال ابوعطیه" درجریان حضور در اعتراضات مردمی این کشور در میدان التحریر قاهره گفت : آنچه اکنون در مصر در جریان است موج دوم انقلاب به شمار می رود.

ابوعطیه از استعفای برخی وزرای مصر از جمله "عماد ابوغازی" در اعتراض به کشتار مردم استقبال و اعلام کرد که وی با همراهی و هماهنگی اعضا و روسای اصناف مستقل در میدان التحریر حضور یافته است.

خاطرنشان می شود در دور جدید اعتراضات مردمی مصر که از چند روز پیش در میدان التحریر قاهره آغاز شده است بیش از 30 نفر بر اثر خشونت نیروهای شورای نظامی مصر کشته شده اند.