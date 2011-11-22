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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

نامزد انتخابات خبر داد:

اعتراضات التحریرموج دوم انقلاب مصر/ استعفای وزراء دراعتراض به کشتار

اعتراضات التحریرموج دوم انقلاب مصر/ استعفای وزراء دراعتراض به کشتار

رئیس اتحادیه اصناف مستقل مصر و نامزد حزب الکرامه برای انتخابات پارلمانی مصر اعتراضات مردمی این کشور را موج دوم انقلاب مصر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع،"کمال ابوعطیه" درجریان حضور در اعتراضات مردمی این کشور در میدان التحریر قاهره گفت : آنچه اکنون در مصر در جریان است موج دوم انقلاب به شمار می رود.

ابوعطیه از استعفای برخی وزرای مصر از جمله "عماد ابوغازی" در اعتراض به کشتار مردم استقبال و اعلام کرد که وی با همراهی و هماهنگی اعضا و روسای اصناف مستقل در میدان التحریر حضور یافته است.

خاطرنشان می شود در دور جدید اعتراضات مردمی مصر که از چند روز پیش در میدان التحریر قاهره آغاز شده است بیش از 30 نفر بر اثر خشونت نیروهای شورای نظامی مصر کشته شده اند.

کد مطلب 1466204

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