همایش ورزش صبحگاهی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور ورزشکاران صبحگاهی پارکهای استان روز اول آذرماه از ساعت شش صبح در پارک شادی یزد آغاز شد.

در پایان این همایش به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

30 دستگاه دوچرخه، 12 پلاک طلا و 20 کاپشن شلوار ورزشی جوایزی است که برای این همایش در نظر گرفته شده بود و به شرکت کنندگان اهدا شد.

حضور تیم پیشگامان کویر یزد در سومین مرحله لیگ دوچرخه سواری کشور

تیم پیشگامان کویر یزد در سومین مرحله لیگ دوچرخه سواری کشور حضور یافت.

سید معزالدین سید رضایی، سید محمد مهدی سید رضایی، ابوالفضل زارع زاده، مسعود زارع، امیرحسین شجاعتی و ناصر رضاوی تیم هشت نفره پیشگامان کویر یزد در سومین مرحله لیگ دوچرخه سواری کشور را تشکیل می دهند.

سومین مرحله از رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور در مواد پیست در محل پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی و جاده در جاده فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

تیم پیشگامان کویر یزد در این دوره از مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری با 10 تیم باشگاهی دانشگاه آزاد، مس کرمان، جوانه گلپایگان، پیکان تهران، تک اسپرت کرج، ترافیک تهران، نیروی هوایی، گاز زنجان، شهرداری قزوین و مقاومت همدان رقابت می کند.

برگزاری مسابقات کشتی در شهرستان اردکان

به مناسبت عید سعید غدیر خم یک دوره مسابقه کشتی در شهرستان اردکان برگزار شد.

این مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان و در اوزان منفی 25، 29، 32، 35، 38، 40، 42، 47، 53، 58 و 65 کیلوگرم در سالن هاشمی شهرستان اردکان برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

مجتبی محمدی، ابوالفضل کمالی، مهدی حیدری، علیرضا بمانی، محمدرضا مروتی، محسن کهفی، میلاد افخمی، امید زارع، محسن افخمی، محمدرضا خدامیان و علیرضا شاکر عناوین برتر اوزان مختلف را از آن خود کردند.

توقف شهرداری اشکذر در یک بازی خانگی

تیم شهرداری اشکذر در هفته نهم مسابقات لیگ دسته سه باشگاه های کشور مقابل تیم فجر خاوران بیرجند متوقف شد.

در چهارچوب هفته نهم رقابتهای لیگ دسته سه باشگاه های کشور دو تیم شهرداری اشکذر و فجر خاوران بیرجند در ورزشگاه 22 بهمن اشکذر مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که دو تیم پس از 90 دقیقه جدال به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

تک گل تیم شهرداری اشکذر توسط جلیل بنایی به ثمر رسید.

این مسابقات با حضور 66 تیم در قالب شش گروه در سطح کشور برگزار می شود که شهرداری اشکذر در گروه پنج قرار دارد.