افزایش 20 درصدی تولید کنجد در خوزستان

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ هفت هزار و 700 تن کنجد امسال در خوزستان برداشت شد که در مقایسه با سال گذشته یک هزار و400 تن افزایش دارد.

قاسمی نژاد، میانگین برداشت کنجد در هر هکتار را 700 کیلوگرم اعلام کرد و افزود: شهرهای اهواز، شوشتر، بهبهان، دشت آزادگان، رامهرمز و امیدیه از جمله مناطق کشت کنجد در استان به شمار می روند.



وی عنوان کرد: این محصول در حلوا سازی، آرد و شیرینی سازی به صورت روغنی و تغذیه استفاده می شود. بیشترین مصرف کنجد در صنایع روغن کشی است.



سابقه روغن کشی از کنجد در خوزستان به 500 سال قبل می رسد. بیشترین میزان کنجد برداشت شده در استان مصرف و مازاد بر نیاز به استان های همجوار و تهران، همدان و البرز برای تهیه شیرینی ارسال می شود.



بهره برداران با استفاده از این محصول در کارگاه های سنتی که بیشتر در شهرهای شوشتر، دزفول و بهبهان قرار دارد انواع شیرینهای سنتی چون حلوا شکری، حلوا ارده و شیر ارده تهیه می کنند.