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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

مهدوی اعلام کرد:

دشمن همواره از اقتدار بسیج خوار و زبون می شود

دشمن همواره از اقتدار بسیج خوار و زبون می شود

بابل - خبرگزاری مهر: فرماندار بابل با اشاره به نقش اثرگذار بسیجیان در مقابله با جنگ نرم دشمن، اظهار داشت: دشمن همواره از اقتدار بسیج خوار و زبون می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج ادارات و کارنجات بابل افزود: تشکیل بسیج به تعبیر امام راحل از الطاف جلیه خداوند تعالی بوده که بر ملت و انقلاب اسلامی ارزانی شده و باید قدر این نعمت را بدانیم.

وی با بیان برخی تحرکات اخیر دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی افزود: با توجه به اینکه 33 سال از عمر با برکت نظام مقدس اسلامی می گذرد، ولی همچنان توطئه ها علیه این نظام ادامه دارد.

مهدوی گفت: توطنه های دشمن علیه ایران به دلیل سیاست نفی استثمار، سلطه پذیری و نفی نفوذ و دخالت قدرتها در امور سایر کشورها بوده است.

وی افزود:  ملت ایران بر اثبات ارزشهای اسلامی، هویت ملی، دفاع از مظلومان و اهتمام برای فتح قله های علم و دانش تاکید داشته و دارند.

فرماندار بابل گفت: هفته بسیج فرصت مغتنمی بوده که به بررسی و تحلیل این عوامل بپردازیم.

در این مراسم با اهدا لوح سپاس از خدمات و زحمات سرهنگ رضا پور قلی قدردانی و سرگرد اسماعیل پورمهدی گنجی، به عنوان فرمانده جدید حوزه بسیج ادارات و کارخانجا ت بابل معرفی شد.

کد مطلب 1466219

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