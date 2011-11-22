دشمن همواره از اقتدار بسیج خوار و زبون می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج ادارات و کارنجات بابل افزود: تشکیل بسیج به تعبیر امام راحل از الطاف جلیه خداوند تعالی بوده که بر ملت و انقلاب اسلامی ارزانی شده و باید قدر این نعمت را بدانیم.

وی با بیان برخی تحرکات اخیر دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی افزود: با توجه به اینکه 33 سال از عمر با برکت نظام مقدس اسلامی می گذرد، ولی همچنان توطئه ها علیه این نظام ادامه دارد.

مهدوی گفت: توطنه های دشمن علیه ایران به دلیل سیاست نفی استثمار، سلطه پذیری و نفی نفوذ و دخالت قدرتها در امور سایر کشورها بوده است.

وی افزود: ملت ایران بر اثبات ارزشهای اسلامی، هویت ملی، دفاع از مظلومان و اهتمام برای فتح قله های علم و دانش تاکید داشته و دارند.

فرماندار بابل گفت: هفته بسیج فرصت مغتنمی بوده که به بررسی و تحلیل این عوامل بپردازیم.

در این مراسم با اهدا لوح سپاس از خدمات و زحمات سرهنگ رضا پور قلی قدردانی و سرگرد اسماعیل پورمهدی گنجی، به عنوان فرمانده جدید حوزه بسیج ادارات و کارخانجا ت بابل معرفی شد.