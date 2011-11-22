شهرستان لالی دارای استخر سرپوشیده می شود

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در راستای گسترش خدمات عام المنفعه نفت به مناطق محروم به نیابت از شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این پروژه با اعتبار بیش از 23 میلیارد ریال در مدت زمان 22 ماه توسط این شرکت احداث می شود.

سید کمال موسوی افزود: پس از تصویب پروژه در هیئت مدیره شرکت و سیر مراحل قانونی مناقصه، به پیمانکار پروژه از تاریخ 22 آبان ماه دستور شروع به کار داده شده و تاکید براین است کار با سرعت هرچه تمامتر به پیش برود.



وی در توضیحات تکمیلی درخصوص این پروژه گفت: این استخر به صورت سرپوشیده در سه طبقه در مجموع به مساحت سه هزار و 60 متر مربع اجرا می شود.



موسوی ادامه داد: در طبقه زیر همکف با مساحت 760 متر مربع موتور خانه و تاسیسات مکانیکی تعبیه می شود. طبقه همکف نیز با یک هزار و 990 مترمربع شامل استخر شنا، جکوزی، استخر کودکان، سونای خشک و بخار و امور اداری ساخته می شود.



وی افزود: طبقه اول نیز با مساحت 310 متر مربع به عنوان سالن بدنسازی مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن اینکه محوطه سازی و فضای سبز بیرون استخر و پارکینگ خودرو نیز در این پروژه پیش بینی و طراحی شده است.



شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای گسترش خدمات عمرانی خود به شهرهای واقع در حوزه جغرافیایی این شرکت پروژه های متعددی را تصویب کرده است.