جهش ترابری مقابل حفاری اهواز صد تایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی دیدارهای هفته هفتم از دور رفت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه سی آم آبان ماه در شهرهای مختلف به انجام رسید که طی آن در یکی از حساسترین مسابقات جهش ترابری قم مقابل شرکت ملی و حفاری ایران قرار گرفت.



حفاری اهواز تیمی باست که در حال حاضر تنها لژیونر بسکتبال ایران در بالا‌تر سطح لیگ‌های بسکتبال جهان NBA امریکا یعنی حامد حدادی را در اختیار دارد و در این دیدار با امید به قامت بلند این بازیکن توانست در لحظات پایانی به برتری دست یابد.



در این مسابقه تیم بسکتبال جهش ترابری قم در دیداری خارج از خانه در اهواز می‌ه‌مان تیم بسکتبال شرکت ملی و حفاری نماینده اهواز بود و نتوانست راهی برای فرار از شکست‌های متوالی در این فصل بیابد، زیرا در تلاش برای کسب دو امتیاز ارزشمند این مسابقه باز هم ناکام ماند.



در این دیدار که در حضور تماشاگران پر تعداد اهوازی برگزار شد، شاگردان سیدعباس آقاکوچکی جدال نزدیک و پایاپایی با حریف اهوازی خود داشتند و حتی بازی در لحظات پایانی با تساوی ۹۹ بر ۹۹ پیش می‌رفت اما آخرین ثانیه‌ها این تیم حفاری بود که توانست با کسب سه امتیاز دیگر بازی را با حساب ۱۰۲ بر ۹۹ به سود خود به پایان برساند.



نماینده بسکتبال قم در حالی در این مسابقه خارج از خانه مقابل تیم شرکت ملی و حفاری ایران صف آرایی کرد که آخرین بار در خانه در ششمین هفته دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور میزبان تیم لوله سبز آ اس شیراز بود و در پایان با اختلاف ۹ امتیازی تن به شکست داد، شکستی که روحیه این تیم را در آستانه دیدار پنجشنبه این هفته برابر مهرام یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی این فصل کمی تحت تاثیر قرار خواهد داد.



در این دیدار که چهارمین بازی خارج از خانه نماینده بسکتبال قم در مسابقات لیگ دسته بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور در فصل جاری بود، جهش ترابری قم با ارائه انگیزه بالای خود همراه با بازی هجومی در جدال با حفاری اهواز کار را در وقت‌های عادی به تساوی کشاند و حتی می‌توانست میزبان خود را با نخستین شکست خانگی مواجه کند اما پایانی دیداری که به وقت‌های اضافی کشیده شد، به سود تیم حفاری اهواز بود تا این تیم سومین برد خود در این فصل را کسب کند.



جهش ترابری قم در مسابقه با حفاری اهواز با انگیزه‌تر از سایر بازی‌های این فصل به میدان رفت، هر چند با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای اخیر انتظار نمی‌رفت در این مسابقه دست به کار بزرگی بزند اما می‌توانست شگفتی ساز باشد.