به گزارش خبرگزاری مهر، سید یونس محمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و دبیر جشنواره لیان، در آستانه افتتاح این جشنواره طی پیامی با خوشامد گویی به هنرمندان پنج استان کشور برای آنان آروزی داشتن فرصتی مناسب به منظور تجدید قوا و مرور قابلیت های هنری آنان را کرد.

- همزمان با افتتاح یازدهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان - فصل سه (لیان)، هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و رئیس شورای سیاست گذاری این جشنواره به لیان پیام داد.

در بخشی از این پیام آمده است: اینکه، از کدام مختصات جغرافیایی این کشور سرافراز هستیم و خصوصیت اقلیم و طبع مردان و زنانمان چیست؟ نشان از رنگارنگی مفتون کننده فرهنگ ماست و دلیل محکمی است بر تعلق آشنایان این طول و عرض رمز آلود، ایران عزیز. اما در میان این دامنه وسیع و فرهنگ های دلپذیر گرمای صمیمیت و ساحل آرامش هموطنان غیور جنوب و دلهای گرم هنرمندانی که فعالیت های آنان با خاطره هر اهل هنری آشناست، می تواند رنگ و بویی به یاد ماندنی را فراهم آورد.



در ادامه اشاره شد: انجمن سینمای جوانان ایران بر مبنای انگیزه های متعالی هنرمندان فیلمساز فیلم کوتاه در سراسر کشور در دوره مدیریت جدید سعی دارد تا با گسترش کیفی و کمی جشنواره های منطقه ای توجه خاصی به تلاشهای جوانان فیلمساز و عکاس در سراسر کشور داشته باشد تا با رصد کردن کیفیت آثار رسیده به این جشنواره ها ، به درک درستی از توان این عزیزان هنرمند دست یابد و از این منظر سرمایه گذاری مشخص تری بر پایه استعدادهای موجود داشته باشد.



وی در پایان تاکید کرد: امید است تا با برگزاری فصل سوم از یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان به میزبانی بوشهر نتیجه درخشان فعالیت فیلم سازان و هنرمندان این منطقه از کشور را شاهد باشیم و از خلاقیت فکری و فنی فیلمسازان نیرویی مضاعف کسب کنیم.



جشنواره لیان از اول تا سوم آذر ماه در بوشهر به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، انجمن سینمای جوانان ایران و دفتر بوشهر این انجمن برگزار می شود.