بخش "سریلیک" رادیو تاجیکی صدا و سیمای خراسان رضوی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو تاجیکی یکی از سه رادیوی دری و ازبکی برون مرزی صدا و سیمای خراسان رضوی است که برای مخاطبان تاجیک برنامه پخش می کنند.

پایگاه اینترنتی رادیو تاجیکی که آذر ماه 1389 افتتاح شد، در ابتدای کار، فقط بخش فارسی داشت که بنا به درخواست مخاطبان، بخش "سریلیک" که خط نوشتاری تاجیک ها به شمار می رود هم به آن اضافه شد.

با توجه به آنکه اکثر تاجیکان قادر نیستند خط فارسی را بخوانند، ضروری بود تا بخش "سریلیک" سایت راه اندازی شود تا مخاطبان تاجیک که با دشواری خواندن خط فارسی رو به رو است، بتوانند از این سایت استفاده کنند.

در این پایگاه اینترنتی، اخبار روز جهان، منطقه، ایران و تاجیکستان همراه با برنامه های تولیدی رادیو تاجیکی قابل دریافت است.