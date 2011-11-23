هیچ یک از کارخانه های سیمان مصوب دولت در ایلام به سرانجام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در سفرهای خود مصوبات متعددی را برای توسعه استان ایلام در بخشهای مختلف تصویب کرد.

یکی از بخشها با توجه به پتانسیل استان و نیاز استان به اشتغالزایی ایجاد سه کارخانه سیمان در استان ایلام بوده است.

کارخانه سیمان دهلران، مهران، بدره و آبدانان از این دست بوده اند که فقط کارخانه سیمان آبدانان آن هم با تلاش بخش خصوصی عملیات اجرایی آن آغاز شده و کارخانه سیمان دهلران طبق گفته مسئولان در وضعیت اجرایی خوبی قرار دارد ولی دو کارخانه سیمان مهران و آبدانان در حد تابلو و حرف مانده اند.

به عبارتی ، بعد از شش سال هنوز هیچ کدام از این طرحها به سرانجام نرسیده است.

کارخانه سیمان مهران در کما

کارخانه سیمان 3300 تنی مهران که نزدیک به شش سال از کلنگ زنی آن می گذرد از جمله طرحهای بلاتکلیف مانده استان ایلام است.

چنانچه برای ساخت و بهره برداری این کارخانه قدمهای مثبتی برداشته شود بخش اعظمی از معضلات اجتماعی جوانان ایلام رفع می شود.

کارخانه سیمان مهران به دلیل عدم حمایت دولت که نشات گرفته از اصل 44 است و عدم استقبال بخش خصوصی همچنان در نقطه صفر باقی مانده است.

کارخانه سیمان دهلران در حال به سرانجام رسیدن

کارخانه سیمان دهلران در حال حاضر موفق ترین طرح از این چهار طرح در استان ایلام بوده چراکه طبق گفته مسئولان و نماینده مردم ایلام در مجلس از پیشرفت مناسب و نزدیک به 80 درصد برخودار است و در آذرماه مرحله اول آن به بهره برداری می رسد.

اما باید منتظر بهره برداری از این طرح بود چراکه پروژه هایی هم در استان وجود داشته که به رغم اعلام مسئولان در رابطه با پیشرفت مناسب، به یکباره کار متوقف شده است.

در این طرح صنعتی برای حدود 400 نفر به طور مستقیم و حدود چهار هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

عملیات اجرایی کارخانه سیمان دهلران در 12 کیلومتری شمال غرب این شهر از سال 84 آغاز شده و ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن از این محصول استراتژیک را دارد.

کارخانه سیمان بدره در نقطه صفر!

از دیگر کاخانه های سیمان که در حد تابلو باقی مانده است کارخانه سیمان بدره است.

این کارخانه سیمان بازهم به دلیل عدم استقبال بخش خصوصی و البته ناتوانی مسئولان در اجرای زیرساختهای لازم برای حضور بخش خصوصی در نقطه صفر قرار دارد.

این در حالی است که این منطقه حتی یک طرح اشتغالزایی هم ندارد و تنها امید مردم به این کارخانه سیمان بود ولی متاسفانه به سرانجام نرسیده است.

کارخانه سیمان آّبدانان در آغاز راه

از دیگر کارخانه مصوب در استان ایلام کارخانه سیمان آبدانان است که طی سال گذشته بخش خصوصی حاضر به انجام عملیات اجرایی آن شده است.

این کارخانه سیمان در آغاز راه قرار دارد و امید است به سرانجام برسد که هم برای منطقه اشتغال ایجاد شود هم توسعه استان را به همراه داشته باشد.

کارخانه سیمان این شهرستان برای 350 نفر به صورت مستقیم و برای سه هزار نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.

این واحد صنعتی در زمینی به گستره 150 هکتار در روستای هونگه در 65 کیلومتری جنوب شرقی آبدانان درحال احداث است.

طبق گفته فرماندار شهرستان آبدانان هزینه اجرای این طرح صنعتی را دو هزار میلیارد ریال که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.

فض الله نصرتی میزان پیشرفت فیزیکی این واحد صنعتی را اکنون حدود 20 درصد عنوان کرد و گفت: این کارخانه در سال 92 به بهره برداری کامل می رسد.

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با نگاه کلی به مصوبات کارخانه های سیمان های ایلام که دو کارخانه به طور کلی اجرا نشده و یک کاخانه در آغاز راه است و کارخانه دیگر در آغاز بهره برداری است، می توان گفت که با توجه به وجود مواد اولیه کارخانه سیمان در استان و وجود مرز مهران برای صادارت سیمان این کارخانه ها کاملا قابل توجیه اقتصادی هستند.

مسئولان استان ایلام باید در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم برای ورود بخش خصوصی در استان تلاش کنند چراکه در استانی که از لحاظ ارتباطی در وضعیت مناسبی قرار ندارد بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری نیست.

وجود این مصوبات نباید به شعار و یک تابلو ختم شود بلکه خود مسئولان باید به دنبال جذب بخش خصوصی باشند نه اینکه فقط بگویند بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نیست و دولت هم نمی تواند سرمایه گذاری کند.