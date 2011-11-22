توسعه ورزش همگانی در آبادان با برگزاری منظم محقق می شود

محمود تیلا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایجاد نشاط و شادابی در بین همشهریان ضروری است، اظهار کرد: افزایش کارایی و فعالیت تک تک شهروندان با ارتقای نشاط و شادابی در آنها میسر می شود و این موضوع در دستور کار هیئت ورزشهای همگانی قرار گرفته است.

وی به اجرای برخی از مسابقات این هیئت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: مسابقات ورزشی همچون داژبال (وسطی)، طناب کشی، بادبادک پرانی و... به صورت منظم در هفته های اخیر و روزهای تعطیل در پارک معلم به اجرا در آمده است.



دبیر هیئت ورزشهای همگانی آبادان ضمن اشاره به استقبال شرکت کنندگان اظهار کرد: در هفته های گذشته خانواده های آبادانی با حضور فعال در این رقابتها، توانایی های خود را در زمینه این رشته های ورزشی جذاب و بانشاط ارزیابی کرده‌ و به آنان جوایز ورزشی تقدیم شده است.



تیلا با اشاره به ارائه ورزشهای متنوع و مفرح مختلف به شرکت کنندگان در هفته های آتی تاکید کرد: در پایان هفته جاری مسابقه طناب زنی در پارک معلم برگزار می شود و این مسابقات پس از یک وقفه دو هفته ای به علت ایام سوگواری ماه محرم مجددا از هجدهم آذرماه پیگیری می شود.



وی افزود: دارت، ماهیگیری ورزشی، طناب کشی، دوچرخه سواری و... از دیگر ورزشهایی است که در هفته های آتی برگزار می شود.

