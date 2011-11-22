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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

تیلا:

توسعه ورزش همگانی در آبادان با برگزاری منظم محقق می شود

توسعه ورزش همگانی در آبادان با برگزاری منظم محقق می شود

آبادان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت ورزشهای همگانی آبادان گفت: توسعه ورزشهای همگانی در جامعه با برگزاری منظم و هفتگی محقق می شود.

محمود تیلا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایجاد نشاط و شادابی در بین همشهریان ضروری است، اظهار کرد: افزایش کارایی و فعالیت تک تک شهروندان با ارتقای نشاط و شادابی در آنها میسر می شود و این موضوع در دستور کار هیئت ورزشهای همگانی قرار گرفته است.

وی به اجرای برخی از مسابقات این هیئت در این شهرستان اشاره کرد و افزود: مسابقات ورزشی همچون داژبال (وسطی)، طناب کشی، بادبادک پرانی و... به صورت منظم در هفته های اخیر و روزهای تعطیل در پارک معلم به اجرا در آمده است.

دبیر هیئت ورزشهای همگانی آبادان ضمن اشاره به استقبال شرکت کنندگان اظهار کرد: در هفته های گذشته خانواده های آبادانی با حضور فعال در این رقابتها، توانایی های خود را در زمینه این رشته های ورزشی جذاب و بانشاط ارزیابی کرده‌ و به آنان جوایز ورزشی تقدیم شده است.

تیلا با اشاره به ارائه ورزشهای متنوع و مفرح مختلف به شرکت کنندگان در هفته های آتی تاکید کرد: در پایان هفته جاری مسابقه طناب زنی در پارک معلم برگزار می شود و این مسابقات پس از یک وقفه دو هفته ای به علت ایام سوگواری ماه محرم مجددا از هجدهم آذرماه پیگیری می شود.

وی افزود: دارت، ماهیگیری ورزشی، طناب کشی، دوچرخه سواری و... از دیگر ورزشهایی است که در هفته های آتی برگزار می شود.
 
کد مطلب 1466228

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