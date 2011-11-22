سینمای مستند جایگاه محکمی در سینمای ملی دارد

همایون امامی مستندساز، منتقد و پژوهشگر فیلم مستند به بهانه نمایش بیست و چهار فیلم برگزیده مستند در جشن خانه سینما در محل این نهاد صنفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور و عرضه سینمای مستند به اشکال مختلف به مخاطب به هر بهانه‌ای امری نیکو و پسندیده است، چرا که متاسفانه از یک سو تفکر قالب در خصوص صنعت سینما، به نمایش فیلم‌های داستانی بلند و به اصطلاح سینمای گیشه و اکران و در نهایت چرخه اقتصاد این هنر و صنعت بر می‌گردد.

وی افزود: از سوی دیگر فیلم‌های مستند، کوتاه و انیمیشن از این چرخه اقتصادی محروم هستند و توان رقابت با سینمای اکران را ندارد. از همین رو نمایش فیلم‌های برتر این سینما به بهانه‌های مختلف ضروری است.

کارگردان فیلم مستند "حکایت همچنان باقیست" در ادامه افزود: اختصاص بودجه مشخص برای ساخت فیلم‌های مستند و حمایت از این هنر صنعت مستقل باید در وظایف نهادهای مختلف فرهنگی تعریف شود و از آنجا که بخشی از بودجه سینما با بودجه و حمایت‌های دولتی تامین می شود، مسئولان باید توزیع عادلانه‌ای میان تمام عناصر فرهنگی و تصویری چون سینمای مستند و یا ساخت فیلم های انیمیشن داشته باشند. همچنین این بودجه نیز باید در اختیار بخشی از نهادهای مرتبط در جهت استقلال هرچه بیشتر این محصولات فرهنگی قرار گیرد.

وی در پایان برگزاری جشن مستقل برای سینمای مستند در حاشیه جشن خانه سینما و همچنین برگزاری جشنواره سینما حقیقت را یک ضرورت در جهت بالندگی این نوع سینما دانست و گفت: تمام دنیا به سوی تخصصی شدن حرفه‌های مختلف حرکت می‌کنند و نگاه تخصصی به سینمای مستند حرف نخست را در میان تولیدات فرهنگی در همه جهان می‌زند. از این رو برگزاری جشن و جشنواره‌های مستقل برای این هنر و صنعت ضروری و البته غیر قابل چشم پوشی است.