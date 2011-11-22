خطر کابلهای برق هوایی در مناطق مسکونی پایتخت برای سلامت شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه صبح روز سه شنبه شورا با گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج به فرمان حضرت امام (ره) و تاکیدات ایشان شکل گرفت و توانست به یکی از ابزارهای مهم و قدرتمند در مقابل دشمن تبدیل شود.

وی ادامه داد: بسیج همیشه مورد رشک و حسد دشمنان بوده و هنوز هم هست اما ملت بسیجی ما با اتحاد و حمایت رهبری در مقابل هرگونه تهدیدی ایستادگی می کنند.

در ادامه این جلسه بررسی طرح اصلاحیه مصوبه برنامه پنجساله شرکت توزیع برق تهران بررسی شد.

رسول خادم در این زمینه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی صحیح جهت تامین برق مورد نیاز شهر تهران و به منظور تحقق هر چه سریعتر اهداف برنامه مصوب پنجساله شرکت توزیع برق گفت: پیش بینی شده بود این مصوبه از سال 88 الی 92 اجرا شود اما چون زمان برنامه پنجم توسعه کشور شروع برنامه را سال 90 و سال پایان برنامه 94 تعیین، تصویب و ابلاغ کرده است به منظور انطباق برنامه پنجساله شرکت توزیع برق تهران با برنامه پنجم توسعه کشور این تاریخ اصلاح و سال شروع برنامه از سال 88 به سال 90 اصلاح می شود.

خسرو دانشجو در خصوص طرح پنجساله شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه بر اساس این طرح میزان برق مصرفی از سال 90 تا 94 افزایش کمی دارد، گفت: سرانه مصرف برق یکی از شاخص های توسعه یافتگی است و جای تعجب دارد که در این برنامه به این موضوع توجهی نشده است.

علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز خواستار تطابق این طرح با طرح جامع شهر تهران شد و گفت: باید در این برنامه جمع آوری کابل های فشارمتوسط از سطح شهر دیده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در این رابطه توضیح داد: کابل های فشارمتوسط هوایی بر اساس معماری شهری احداث می شوند و در فضاهای داخل شهر در این رابطه برنامه توسعه ای نداریم و بیشتر این کابل های هوایی مربوط به اطراف شهر تهران است.

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با انتقاد از وجود کابل های برق فشار متوسط در مجاورت مناطق مسکونی و بوستان های شهری گفت: بسیاری از این کابل ها خارج از محدوده استاندارد است و باید برای جمع آوری آن برنامه ریزی شود.

وی خواستار توسعه مصرف انرژی های نو در برنامه پنجساله شد.

در ادامه این جلسه احمد مسجد جامعی با انتقاد از وجود کابل های فشار قوی در مناطق مسکونی گفت: حذف این کابل ها از سطح شهر در برنامه پنجساله دیده شود.همچنین توجه به روشنایی شهر که رابطه مستقیمی با امنیت دارد افزایش پیدا کند.

وی وجود کابل های فشار متوسط هوایی را دلیل بسیاری از بیماریهای روانی دانست و گفت: اصلاح این موضوع بسیار مهم است و هیچ اضطراری بالاتر از سلامت مردم نیست.

وی پیشنهاد کرد این طرح به کمیسیون ارجاع داده شود تا به طور دقیق در خصوص آن تصمیم گیری شود.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه گفت: 24 روز است که به طور پیوسته این طرح مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نزدیک به 18 جلسه کارشناسی با اعضای شورا و کارشناسان آن در این رابطه برگزار شده است.

وی ادامه داد: تاکنون از مصوبات شورا نفعی به شرکت توزیع برق نرسیده است اما آنها به طور دقیق و در کمترین زمان به سئوالات ما پاسخ داده اند.

خادم تاکید کرد: بهتر است کلیات این برنامه برای ارسال به دولت جهت تامین بودجه به تصویب برسد و جزئیات آن در جلسات آینده بررسی شود.

در پایان طرح اصلاحیه مصوبه برنامه پنجساله شرکت برق تهران و طرح پیشنهاد به دولت و مجلس جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت توزیع برق تهران در سال 91 به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.