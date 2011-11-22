اجرای آسفالت محور بجنورد به گلستان شهر آغاز می شود

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی یک ماه گذشته مشکلات زیرسازی 15 هزار متر مکعب از پروژه راه سازی محور بجنورد به گلستان شهر مرتفع شد که در حال حاضر تمامی معابر این محور در فازهای یک تا سه خاک برداری و خاک ریزی شده است.

وی با اعلام اینکه تا کنون سازمان مسکن و شهرسازی استان به منظور اجرای عملیات راه سازی در این محور 15 میلیارد ریال به سازمان بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان اختصاص داده، تصریح کرد: برای آسفالت فاز یک این محور 20 میلیارد ریال دیگر نیز برآورد اعتبار شده است که با تخصیص آن عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود.

وی تاکید کرد: آسفالت فاز یک این پروژه در لاین غربی این محور از آذر ماه آغاز می شود و تا پایان سال نیز به بهره برداری می رسد.

محمدی یادآور شد: لاین شرقی این محور نیز تا تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین با بیان اینکه تا کنون ساخت دو پل در این محور به پایان رسیده است، اعلام کرد: ساخت پل سوم این پروژه نیز در دستور کار قرار گرفت.