وزارت صنعت گزینه مناسب برای مدیریت کلان لجستیک

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دودانگه امروز در دومین همایش بین المللی لجستیک و زنجیره تامین گفت: زیر ساخت های توسعه لجستیک در حال حاضر در کشور فراهم شده تا زنجیره تامین کالا به صورت رقابتی ایجاد شود که در این میان از دولت انتظار می رود در سطح ملی این زنجیره را حمایت کنند چرا که زمینه های تامین کالا و استفاده بهینه از زنجیره تامین و لجستیک باید از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد.

دبیر انجمن لجستیک افزود: شرکتهای ثالث نیز باید از سوی دولت و مجلس مورد حمایت قرار گیرند تا زیر ساخت های قانونی نیز برای حمایت از لجستیک و زنجیره تامین فراهم باشد. این در حالی است که هنوز جایگاه و مسئول مشخصی برای مدیریت کلان لجستیک وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در این میان دستگاهی مدیریت هزینه ها را به عهده گرفته که با ادغام وزارت صنایع با بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می رسد می توان مدیریت کلان را به این وزارتخانه سپرد که البته بخش خصوصی و سایر ارگان ها نیز به این موضوع اضافه می شود.

دودانگه گفت: حرکت هایی در حال انجام است که باید توسعه یابد. اما حتما نیاز است زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تقویت شود تا در نهایت به تقویت لجستیک نیز بینجامد.

دودانگه ادامه داد: سطح بعدی که در زنجیره تامین و تقویت لجستیک باید در نظر گرفته شود سطح بین المللی است چرا که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مرکز ثقل در منطقه به حساب می آید که باید از این فرصت استفاده کرد و بالقوه ها را به فعل تبدیل کرد.

دبیر انجمن لجستیک خاطرنشان کرد: موضوع رقابت پذیری در لجستیک بین المللی را نباید از یاد برد و در این رابطه باید بخش دانشگاهی به پژوهش پرداخته و به ارتقاء جایگاه لجستیک ایران در منطقه کمک کند.