بسیجیان باید الگوی جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا اعزازی در جلسه اخلاق که شامگاه دوشنبه به همت معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: امروزه نقشی که بسیجیها در جامعه بر عهده دارند یک نقش بسیار مهم و حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است بنابراین بسیج باید الگوی جامعه باشد.
وی گفت: بسیجیان باید به سیره و سنت پیامبر(ص) مسلط باشند و آنچه که باعث جهانی شدن اسلام شد، سیره، رفتار و اخلاق نبوی بود.
معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم ادامه داد: بسیجیان در جامعه سازی باید به عنوان اسوه و الگوی مناسب برای جامعه امروز باشند و روش زندگی پیامبر(ص) را به خوبی مطالعه کنند.
وی افزود: امروزه نام بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی برده نمیشود و انتظار داریم که ارتباط عاطفی و منطقی بین خانواده های شهدا و بسیجیان ایجاد شود.
معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم با اشاره به اینکه جامعه ساختن انسان ساختن میخواهد، اضافه کرد: بسیجیان برای الگو برداری در درجه نخست شخص پیامبر و سپس اهل عصمت و طهارت است و که باید از خلق و خود و آداب زندگی آنها الگو برداری کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم بر الگو و نمونه بودن بسیجیان در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا اعزازی در جلسه اخلاق که شامگاه دوشنبه به همت معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: امروزه نقشی که بسیجیها در جامعه بر عهده دارند یک نقش بسیار مهم و حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است بنابراین بسیج باید الگوی جامعه باشد.
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