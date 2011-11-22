بسیجیان باید الگوی جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام رضا اعزازی در جلسه اخلاق که شامگاه دوشنبه به همت معاونت تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد‏، اظهار داشت: امروزه نقشی که بسیجی‌ها در جامعه بر عهده دارند یک نقش بسیار مهم و حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است بنابراین بسیج باید الگوی جامعه باشد.



وی گفت:‌ بسیجیان باید به سیره و سنت پیامبر(ص) مسلط باشند و آنچه که باعث جهانی شدن اسلام شد‏، سیره، رفتار و اخلاق نبوی بود.



معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم ادامه داد: بسیجیان در جامعه سازی باید به عنوان اسوه و الگوی مناسب برای جامعه امروز باشند و روش زندگی پیامبر(ص) را به خوبی مطالعه کنند.



وی افزود: امروزه نام بسیاری از شهدای انقلاب اسلامی برده نمی‌شود و انتظار داریم که ارتباط عاطفی و منطقی بین خانواده های شهدا و بسیجیان ایجاد شود.



معاون تربیت و آموزش بسیج سپاه علی بن ابیطالب(ع) استان قم با اشاره به اینکه جامعه ساختن انسان ساختن می‌خواهد، اضافه کرد:‌ بسیجیان برای الگو برداری در درجه نخست شخص پیامبر و سپس اهل عصمت و طهارت است و که باید از خلق و خود و آداب زندگی آنها الگو برداری کنیم.

