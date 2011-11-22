جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب مجلس هفتم رسید و براساس آن دولت مکلف شد در زمینه طراحی ، تولید و توزیع لباس و پوشاک متناسب به نیاز جامعه و سلیقه مخاطبان و براساس معیارهای اسلامی اقدام اساسی انجام دهد.

وی افزود: در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، صدا و سیما در عرضه و ارائه این نوع پوشاک نقش دارند و مجری اصلی دولت است.

آرین منش گفت: وقتی بحث رعایت معیارهای اسلامی شده به طور طبیعی خانم ها باید درباره پوشاک مربوط به بانوان فعال تر شوند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اجرای صحیح و دقیق این قانون نیازمند بهره گیری از تمام ظرفیتهای کشور در بحث مد و لباس است. طبیعی است که وقتی بحث لباس خانومها مطرح می شود و موضوع لباس بانوان است انتظار این است که بانوانی که در این زمینه صاحبنظر هستند در این عرصه ها ورود بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه باید از امکانات، استعدادها، سلیقه و توان آنها در این جهت استفاده بیشتری صورت گیرد اظهار داشت: انتظار نمی رود که در زمینه تولید و عرضه لباس بانوان، آقایان حضور داشته باشند چرا که این امر عملا نقض غرض است.

معصومه ظهیری، مدیر گروه مطالعات زنان مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس نظر مقام معظم رهبری مواردی که مربوط به خانمها بوده، مدیریت آن نیز باید به خانمها سپرده شود.

وی افزود: با توجه به آشنایی که خانمها نسبت به مسائل مرتبط با لباس و پوشش دارند می توانند از منافع و نتایج کار نیز مطلع باشند. از این رو واگذار کردن امور مدیریتی و امور اجرایی بانوان به خود بانوان ارجحیت دارد.

نمایشگاه مد و مانتو 28 آبان در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد، نمایشگاهی که به رغم زنانه بودن، کاملا مردانه برگزار شد.